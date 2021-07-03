موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 لإستخراج كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 الفصل الثاني

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 tharwa.education.gov.dz، أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة 2021 في الولايات الجزائرية، بعد أن أعلنت بشكل رسمي عن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط البيام، حيث بلغت أكثر من ستون بالمائة وتعتبر أفضل نسبة واجهها التعليم المتوسط خلال سنوات عدة، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بشبكة الإنترنت أن نتائج البيام 2021 ستظهر اليوم السبت 3 جويلية أو يوم الأحد 4 يوليو، وذلك إلكترونيا عبر المواقع التربوية في الجزائر.

كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

انتهت مراكز التصحيح والمؤسسات التربوية في الجزائر من تصحيح أوراق الامتحانات ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبانتظار تفعيل الرابط. وأكدت وزارة التربية أنه سيتم نشر قوائم الناجحين في شهادة المتوسط 2021 عبر المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم الجزائرية.

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

يترقب أولياء التلاميذ نشر قوائم الناجحين على موقع ثروة الأرضية الرقمية فضاء أولياء التلاميذ ليتم سحب كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط و كشف النقاط الفصل الثاني 2021، والاطلاع على معدلات النجاح في التعليم المتوسط ليتمكن التلاميذ من الدخول الى مرحلة الثانوية والتقديم في الصف الأول الثانوية 2022.

استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل

حددت وزارة التربية الجزائرية أن نتائج تخرج بالعادة عبر موقعين رئيسيين معتمدة من التربية الوطنية وهما فضاء أولياء التلاميذ وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onez.dz للإطلاع على نتائج الامتحانات لكافة الأطوار التعليمية.

نتائج البيام 2021

أمرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر مديري المؤسسات التعليمية، بالاستعجال في حجز نقاط التلاميذ وضبط معدلات الناجحين، وربطها مباشرة بقاعدة بيانات الأرضية الرقمية فضاء الأولياء، ليتمكن أولياء الأمور من احتساب معدلات القبول للتلاميذ واستظهار النتائج النهائية للناجحين.

والجدير بالذكر أن الوزارة طلبت من جميع أولياء الأمور و التلاميذ من معاودة الدخول الى مواقع النتائج باليوم الموالي لظهور النتائج من أجل استخراج كشف النقاط ومعدلات التلاميذ في شهادة التعليم المتوسط 2021 من خلا الدخول على موقع الفضاء وإدخال الرقم السري وسحب كشف النقاط والمعدلات الفصلية والنهائية للعام الدراسي الحالي 2021.