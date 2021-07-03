توقيت اعلان نتائج السادس الابتدائي العراق 2021 للدور الأول جميع الولايات وزارة التربية العراقية

نتائج الطلاب للصف السادس الإبتدائي بعد المجهودات التي بذلها الطلاب في الدراسة، خاصةً في هذا العام الدراسي الذي اضطر فيه الطلاب إلى كثرة الغياب من المدارس للحد من التجمعات وما يتبعها من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح الطلاب في ترقب وقلق مستمر من نتائج الإمتحانات للصف السادس الإبتدائي، ولهذا كثرت عمليات البحث عن النتائج، ولهذا حرصت وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات العراق على سرد النتائج الخاصة للطلاب.

نتائج الصف السادس الإبتدائي

بعد أن تم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل على نتائج السادس الابتدائي، أصبح الأمر التالي لهم هو معرفة نتائج الطلاب العاديين، حيث أعلن وزير التربية والتعليم العراقي انه سوف يتم اعتماد نتائج الفصل الدراسي الاول على ان تكون هي النتائج النهائية للطلاب، وقد اعلن وزير التربية والتعليم العراقي أن عملية التصحيح ورصد الدرجات لا تزال قائمة، وذلك حتى يتم رصد الدرجات بطريقة صحيحة، وعدم تعرض أي طالب لظلم أو أخذ درجات لا يستحقها، وبذلك يتم رسم مستقبل مشرق للعراق من خلال التعليم الصحيح، حيث لا يرسم مستقبل البلاد سوى التعليم الصحيح.

الرابط الخاص بالإعلان عن نتائج الصف السادس الإبتدائي للعراق

أعلن وزير التربية والتعليم بالعراق، على أنه يمكن لجميع الطلاب في جميع محافظات العراق أنه يمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتائج من خلال الرابط التي قامت الوزارة بالإعلان عنه، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات معدودة، نجملها لكم في ما يأتي:

قم بالدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم للعراق.

قم بالدخول إلى الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الحقول المعدة لها.

تأكد من رصد البيانات في المكان المحدد.

قم بالنقر على كلمة استعلام.

بعد ذلك سوف يتم ظهور النتائج.

تحديث اليوم الأول من شهر يوليو الجاري لعام 2021 حيث تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين في كل مكان في جمهورية العراق من اولياء الأمور والطلبة والطالبات حيث ينتظر العديد من الطلاب إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي خلال الأيام القادمة عبر موقع وزارة التربية العراقية ونواصل معكم التحديثات لحين إعلان النتائج مع تمياتنا بالتوفيق للجميع.

بدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور لليوم الثالث من شهر يوليو في التوجه إلى المواقع الرسمية وبالتحديد موقع وزارة التربية الوطنية السعودية للتعرف على نتائج الصف السادس العراق لعام 2021، والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الان، وتتم عمليات التصحيح في جميع الولايات العراقية في الفترة الأخيرة في الأوتار الأخيرة، ومن ثم تبدأ إعلانات النتيجة تدريجياً خلال الأيام القادمة.