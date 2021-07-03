الاستعلام عن نتيجة البيام شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2021

الاستعلام عن نتيجة البيام في الجزائر أو ما يطلق عليه شهادة التعليم المتوسط 2021 ومع اقتراب موعد ظهور النتائج تتحرك محركات البحث بقوة من أجل الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرَّقْم القومي للطالب ويمكنك الاستعلام عن النتائج مباشرة بعد الحصول على الاستدعاء الإلكتروني الذي بدأ بالفعل وطلبات سحب الاستدعاء المتعلق بالاختبارات قد بدأت بالفعل عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور تستطيع سحب الاستدعاء وطباعته.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج يوم الاثنين المقبل الموافق الخامس من شهر يوليو الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر ومن المتوقع أن يحدث ضغط كبير على موقع الاستعلام عن النتائج ونقدم لكم عبر السطور التالية رابط الاستعلام عن النتائج وخطوات الاستعلام بالتفصيل.

الدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

. كتابة اسم المستخدم في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال الرَّقْم السري أو رَقَم التسجيل الخاص بك.

في حالة فقد اسم المستخدم أو الرَّقْم السري تستطيع طلب تلك المعلومات من المؤسسة التي تضم ملفاتك الورقية.

يجب تحري الدِّقَّة في كافة البيانات الخاصة بك داخل المِلَفّ الورقي والتأكد من صحة كافة بياناتك.

اضغط على أيقونة طباعة من أجل طباعة الاستدعاء الخاص بك.

رابط الاستعلام عن نتيجة البيام شهادة التعليم المتوسططباعة الاستدعاء الإلكتروني الخاص بالاختبارات

أعلنت الوزارة بواسطة الهيئة التابعة لها أنه قد تواجهك مشكلة خلال طباعة الاستدعاء نظرًا للضغط الشديد على الموقع فلا داعي للتوتر على الإطلاق حيث يمكنك التواصل مع أقرب مؤسسة تعليمية وسوف تستطيع حل تلك المشكلة بكل سهولة أما بالنسبة للاستدعاء الخاص بالتربية البدنية والرياضية يمكن سحبه عبر المؤسسة التعليمية التي تضم ملفك ولا يتم سحبها عبر الإنترنت.

نتائج السانكيام الجزائري عبر وزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية نتائج السانكيام وهي شهادة التعليم الابتدائي حيث أنهى الطلاب الاختبارات بالفعل وتسود الأجواء حالة من الترقب من أجل التعرف على النتائج وسوف نتابع معكم خلال الساعات القادمة كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج وقريبًا سوف نتابع معكم نتائج الباك، التي من المقرر أن تصدر خلال الفترة المقبلة وسوف نقدم لكم عبر موقع ثقفني كل ما هو جديد حول النتائج في الجزائر.