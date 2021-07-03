شروط جديدة في موسم الحج 2021 وشروط المرأة لأداء الحج والأعداد المقبولة هذا العام

شروط جديدة في موسم الحج 2021 أعلنت عنها السلطات السعودية لمن صدرت لهم تصاريح الحج هذا العام. فنشرت وكالة (واس) وهي وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الحج والعمرة أكدت علي ضرورة الحصول على الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا لمن صدر لهم تصريح لأداء مناسك الحج لهذا العام. وذلك من خلال مراكز التطعيم دون الحاجة لموعد مسبق. وقد أكدت أنه يجب أن يكون الحاج قد حصل على الجرعة قبل موعد الحج بأسبوعين.

إتاحة فرصة الحج للمواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية فقط. وان لا يتجاوز إجمالي عدد الحجاج لعام 1442 عن 60 ألف حاج. ويجب أن تكون الحالة الصحية للحجاج خالية من أي أمراض مزمنة. أداء مناسك الحج سيقتصر على الحاصلين علي اللقاح وفقا للمعايير المتبعة في المملكة العربية السعودية لفئات التحصين (محصن جرعتين أو محصن جرعه واحدة وأكمل 14 يوميا أو محصن متعافي). وسوف يقتصر أيضا على الفئات العمرية من 18 ل 65 عاما فقط. وذلك لضمان سلامة وصحة الحجاج بما يضمن أداء شعائر الحج في أمن وسلامة.

شروط جديدة في موسم الحج 2021شروط المرأه لأداء الحج 2021

وفيما يخص المرأة وهو إتاحة فرصة أداء فريضة الحج للمرأة دون محرم. فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن الراغبات في الحج لهذا العام لا يمكنهم إضافة الخال أو العم كمحرم إذ لا يتاح إضافة محرم سوي (الأب، الأخ، الزوج، الابن) وذلك لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب. ولن يتم قبول بيانات المحرم إلا إذا كان مسجلا في المنصة اللألكترونية للراغبين في أداء فريضة الحج مشددة على أن التسجيل متاح للمواطنين والمقيمين الذين لم يقوموا بأداء الحج آخر 5 سنوات. كما أن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له حج بيت الله الحرام. وفي حال تسجيل المرأة رغبتها لأداء الحج دون محرم ورغبتها في التعديل الجديد في موسم الحج 2021. وإضافة محرم مسجل بطلب مستقل في المنصة الألكترونية فيمكن لها إضافة المحرم وتعديل بياناته ابتداء من 14 ذو القعدة حيث سيتم ظهور نتائج المقبولين في الحج.

أعداد المسجلين في حج 1442

فحسب ما سجلته وزارة الحج والعمرة السعودية بلغ عدد المسجلين علي المنصة 558,270. 59% منهم ذكور و 41% إناث. وتوزعت الفئات العمرية علي النحو التالي: 3% أقل من 20 عاما. 26% من واحد وعشرين إلى ثلاثين عاما. 38% من واحد وثلاثين إلى أربعين عاما. 20% من واحد وأربعين إلى خمسين عاما. 11% من واحد وخمسين إلى ستين عاما. وأخيرا 2% ما فوق الستين عاما.