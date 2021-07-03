بوابة القبول الموحد الإلكترونية rbu-admit.edu.sa لخريجي الثانوية شروط ومعايير قبول الجامعات

بوابة القبول الموحد الإلكترونية rbu-admit.edu.sa للطلاب والطالبات للتسجيل خريجي الثانوية العامة والتقديم بالجامعات الحكومية السعودية بمنطقة الرياض، حيث بدأتلقي طلبات القبول والتسجيل في جامعات الرياض والتي بدأت يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442 الموافق 4 يونيو 2021، وذلك حسب شروط وضوابط ومعايير مُحدده، ومع أهمية بوابة القبول الموحد للطلاب، خاصة مع بدأ التقديم والتسجيل بالجامعات السعودية، فسوف نستعرض من خلال هذا التقرير موعد بدأ ونهاية التقديم في بوابة القبول الموحد، و الجامعات المتاحة للقبول في الرياض، وطريقة تقديم طلب الالتحاق، وكيفية إدخال الرغبات وترتيبها، وإجراءات التقديم في الجامعات والكليات الحكومية والتقنية، واجراءات قبول الطالب غير السعودي من أم سعودية الذي تم إشعاره بالقبول، وشروط ومعايير القبول في الجامعات، والعديد من الأمور التي يبحث عنها خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

موعد التقديم في بوابة القبول الموحد

فتح باب القبول خلال بدأ من يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442، الموافق 4 يوليو 2021.

انتهاء التسجيل والتقديم يوم السبت 30 ذو لقعدة 1442، الموافق 10 من يوليو 2021.

يتم التسجيل والتقديم على رابط موقع بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب .rbu-admit.edu.sa منطقة الرياض.

الجامعات المتاحة لخريجي الثانوية العامة للقبول في منطقة الرياض

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

جامعة المجمعة.

جامعة شقراء.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

الكليات التقنية في منطقة الرياض.

طريقة وكيفية تقديم طلب الالتحاق بالجامعات

أما عن كيفية وخطوات التسجيل وتقديم طلب الآلتحاق بجامعات منطقة الرياض، فيتم ذلك من خلال قيام الطلاب والطالبات بملئ النموذج الخاص بكلب الالتحاق وذلك من خلال بوابة القبول الموحد، ويجب أن ننوه أن الطالب أو الطالبة الذين يقومون بملئ الطلب يُعدون مسئولين عن صحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم، والتي يدونوها من خلال بوابة القبول المُوحد، هذا ويجب الإشارة إلى أنه في حال كان الطالب الذي يقوم بالتقديم والتسجيل مقيدًا بإحدى الجامعات أو الكليات التقنية، ولدية الرغبة في التقديم على بوابة القبول الموحد، فعليه أولاً أن يقوم بالانسحاب من الجامعة.

طريقة وخطوات التقديم وإدخال الرغبات وترتيبها

من الجدي بالذكر أن عدد الرغبات الي يجب إدخالها يلزم أن لا تقل عن عشرون رغبة، ويجب ترتيب تلك الرغبات جيداً من قبل الطلاب، وذلك حسب أولوية التخصصات التي يرغب الطالب فى الالتحاق بها، لذلك يجب حسن اختيار وترتيب التخصصات بعناية فائقة، كما يجب أن تكون تلك الرغبات متوافقة مع الشروط المعلنة لكل تخصص.

معدل الشهادة الثانوية. اختبار القدرات العامة. الاختبار التحصيلي.

النظام الفصلي أو السنوي: 25% مضروبة في نسبة الصف أولى ثانوي، بالإضافة إلى 35% مضروبة في نسبة الصف ثاني ثانوي، باضافة إلى 40% مضروبة في نسبة الصف ثالث ثانوي. نظام المقررات: مجموع درجات المقررات في جميع الفصول التي درسها الطالب بالإضافة إلى عدد المقررات التي درسها الطالب في جميع الفصول.

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وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه لا توجد أولوية للقبول بموعد التسجيل والتقديم، فمن قام بالتقديم أول يوم يتساوى مع من قام بالتقديم في اليوم الأخير للتسجيل، طالما قام الطالب بالتسجيل والتقديم في الفترات المحددة والتي أعلنتها بوابة القبول المُوحد، هذا ومن المُمكن أن يقوم الطلاب والطالبات بتعديل الرغبات خلال غترة التقديم، ويتم تعديل الرغبات في أسفل صفحة اختيار الرغبات.