عمادة القبول والتسجيل جامعة الملك خالد “اكاديميا” 1443 بوابة القبول الإلكترونية البكالوريوس والدبلوم

تسجيل جامعة الملك خالد رابط عمادة القبول والتسجيل جامعة الملك خالد “اكاديميا” لعام 1443 والتي أعلنت فتح باب القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بدأ من يوم السبت 23 ذي القعدة 1442، الموافق 3 يوليو 2021، حيث تم فتح البوابة الألكترونية للقبول لاستقبال طالبات الالتحاق لخريجي الثانوية والحاملين شهادة الثانوية العامة، وذلك للالحاق لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي الجديد 1443، هذا وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن فتح البوابة الإلكترونية للطلاب والطالبات، وذلك من خلال رابط التقديم المُخصص لذلك.

عمادة القبول والتسجيل جامعة الملك خالد “اكاديميا” 1443

وتجدر الإشارة إلى تصريحات الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إلى أن باب التسجيل مستمر على البوابة الإلكتروني حتي يوم 28 ذي القعدة 1442، الموافق 8 يوليو 2021، وأضاف الدكتور القرني أنه سوف يتم استقبال الطلبات الخاصة بالراغبين من خريجي الثانوية العامة إلكترونيا، وأضاف أيضا أن من يرغب في الالتحاق بجامعة الملك خالد عليه إلى الدخول على رابط بوابة القبول registration.kku.edu.sa/kku/init “أكاديميا”.

القبول بجامعة الملك خالد للعام 1443

وأكد “القرني” أنه لا توجد أولوية للقبول بالجامعة لمن ثام بالتقديم والتسجيل أولاً، أي أن القبول بالجامعة لا يعتمد على موعد تقديم الطلب، والمعيار وشرط القبول سيكون بالمفاضلة وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات. وأبان أنه سيتم احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وف، وذلك حسب النسب التالية:

المعدل التراكمي للثانوية العامة 30%.

اختبار القدرات العامة 30%.

الاختبار التحصيلي 40%.

احتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة “50٪؜ المعدل التراكمي للثانوية العامة، و50٪؜ اختبار القدرات”.

رابط عمادة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد

يتيح رابط عمادة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العديد من الخدمات، حيث يتم الدخول على رابط عمادة القبول والتسجيل، واختيار نوع طلب التقديم، سواء للطلاب أو الطالبات، هذا ويمكن تعديل طلب التقديم طوال فترة إتاجة التسجيل التي تتنتهي يوم 28 ذي القعدة 1442.

وتجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم تحديث نتيجةاختبار القدرات وكذلك اختبارالتحصيلي للراعبين في التقديم بطريقة إلكترونية ألية، وذلك من خلال موقع جامعة الملك خالد، وذلك لمن لديه ظلب قبول بالجامعة، ذولك دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، ويتم ذلك حتى انتهاء التسجيل وإعلاق باب التقديم على بوابة القبول الإلكترونية، هذا ويجب التوية إلى أنه لن يتم النظر أو البت في أي درجة بعد نتهاء التسجيل وإغلاق بوابة التقديم.

موعد إعلان نتيجة الترشيح للقبول بكلية الملك خالد

هذا وقد صرح الدكتور عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد “عبدالمحسن بن عيد القرني”، صرح بإن إعلان نتائج الترشيح للقبول سيكون يوم السبت 30 ذي القعدة 1442، وخو الموافق 10 يوليو 2021، وأضاف القرني أنه سوف يتم طرح ما تبقى من مقاعد شاغرة من خلال خدمة القبول الفوري، كما ستتاح إمكانية تغيير القبول عبر البوابة الإلكترونية، وسيتم ذلك بدأ من يوم 2 ذو الحجة 1442، الموافق 12 يوليو 2021، وستستمر إمكانية تغيير القبول عبر البوابة الإلكترونية حتي يوم الأربعاء 18 ذي الحجة 1442، الموافق 28 يوليو 2021.

خطوات وإجراءات القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد



ومن الجدير بالذكر أن القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد ستكون بطرية إلكترونية فقط، وذلك باستبعاد العنصر البشري تماماً، وسيتم ذلك بشفافية مُطلقة بدون أي استثناءات، ولمزيد من المعلومات عن شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد، يمكن زيارة موقع جامعة الملك خالد.

القبول بجامعة الملك خالد لعام 1443 بوابة القبول الإلكترونية عمادة التسجيل والقبول

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة أعلنت عن استمرارها في التهج الذي تتبعة بخصوص الشفافية، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة لذي اتخذته الجامعة سبيلاً، لذلك ستقوم الجامعة بإعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص، هذا وقد استعانت الجامعة بفريق من منسوبيها، وذلك للرد على أي استفسارات تخص التسجيل والقبول، وكذلك تذليل الصعاب التي قد يتعرض لها الطالبات والطلاب خلال مرحلة التسحيل والتقديم، ويتم ذلك عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الموحد في الجامعة 0172418000.، أو نظام الاستفسارات على بوابة القبول.