طريقة التسجيل في بوابة القبول الموحد

يترقب الطلاب في الساعات القادمة فتح التسجيل في بوابة القبول الموحد وطريقة التسجيل في بوابة القبول الموحد للجامعات الحكومية وذلك للطلبة المقيدين في المملكة العربية السعودية وخاصة الرياض وذلك في يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من شهر يويليو 2021 كما أنها أقرت بعض الشروط والضوابط والتي من خلالها ستتمكن من التقديم في بوابة القبول، ومنها ستقوم باختيار الكلية والجامعة التي تريدها، وذلك تبعا للدرجات التي قد حصلت عليها في شهادة الثانوية العامة( الباكلوريا) ومن خلال هذا النظام بإمكانك اختيار الكلية المرجوة.

ميعاد التقديم لبوابة القبول الموحد



وفي الفترة ما بين الرابع من يوليو وحتى العاشر من نفس الشهر فبإمكان الطلاب في منطقة الرياض أن يقوموا بالتسجيل والادلاء ببيناتهم في بوابة القبول الموحد الالكتروني وذلك عبر الرابط التالي (www.rbu-admit.edu.sa).

جامعات القبول الموحد في الرياض

يقوم نظام القبول للجامعات السعودية في منطقة الرياض بضم عددا مهما من الجامعات الرائدة في السعودية وهي:

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وجامعة الملك سعود.

أيضا جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

الجامعة شقراء.

وجامعة المجمعة.

الكليات التقنية في منطقة الرياض.

طريقة تقديم طلب للالتحاق

على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات في نطاق الرياض أن يقوموا بملء طلب الالتحاق إلكترونيا عبر البوابة الالكترونية للقبول كما أن سيتحمل كافة النتائج عن البيانات المرفقة في كشفه والتي تضم هويته وتاريخه الدراسي وعلى الطلاب الراغبين في التقديم من جديد أن يقوموا بتقديم ملف للانسحاب من الجامعة أو المعهد المقيد يفه الطالب أولا وقبل ملء استمارة أو كشف جديد.

كيف تقوم بملء الرغبات

على الطالب القيام بملء الاستمارة الخاصة به أو ما يعرف بطلب الالتحاق في برنامج القبول الموحد كما أنه مسؤول عن كافة المعلومات التي يقوم بسردها وتدوينها في الملف والتي من خلالها ستجعله مقيدا في أحدى الجامعات التابعة للرياض وكما ذكر مسبقا فمن يرغب في التحويل فعليه سحب أوراقه من الجامعة الخاضع لها أولا.

إدخال الرغبات وترتيبها

على الطالب أن يقوم بترتيب أولوياته تبعا لرغباته وقرارات التسجيل للموقع، كما عليه أن يعي أن الخانات المسموح له بملئها هم 20 خانة فقط فعليه أن يكون على علم بأن الاولويات للجامعات والكليات التي يكون ملم بكل المعلومات بها.