رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية mofa.gov.kw

رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية هام للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص لمساعدتهم على حجز المواعيد والقيام بكل المعاملات المختلفة داخل وزاره الخارجية الكويتية، حيث أنه يمكن القيام بالحجز إلكترونياً قبل الذهاب إلى المكاتب التابعة لوزارة الخارجية حتي لا يكون هناك ازدحام خاصة في ظل وجود جائحة كورونا ، ويتم تقديم الخدمات للمواطنين داخل وخارج البلاد منها استقبال شكاوى المواطنين وإرسال التوكيلات بالتعاون مع وزارة العدل وتجديد الجوازات الخاصة بالسفر للمرضي ومرافقيهم والطلاب.

حجز وزاره الخارجية الكويتية

التصديق لوزارة الخارجية الكويتية هو يعتبر من الخدمات الهامة التي يتم تقديمها للمواطنين للتصديق على الشهادات الدراسية حيث تتم هذه الخدمة بالتعاون مع وزاره التربية والتعليم، حيث يطلب الشخص إلكترونيا أن يقوم بالتصديق على الشهادات الدراسية لأولاده عن طريق حجز موعد من اجل ذلك حتى يتم التصديق على أي شهادات أو مستندات رسميه أو فواتير.

خطوات حجز موعد تصديق لوزارة الخارجية الكويتية

يمكن للمواطنين أن يقوموا بعمل حجز موعد التطبيقات في وزاره الخارجية الكويتية عن طريق اتباع الأتي:

يتم أولا دخول الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكويتي

بعد ذلك يختار الشخص حجز موعد خدمه التصديقات

بعد أن يدخل الصفحة المخصصة خدمه التصديقات سيطلب منه إدخال بعض البيانات حتى يتم الحجز

يقوم بإدخال الرقم المدني ورقم الهاتف الجوال

يحدد الفرع الذي سيحدث فيه كما يتحدد المكتب الذي سيراجع معه ونوع المعاملة التي يتم من اجلها الحجز

ثم اضغط على أيقونة كلمه التالي ويختار الفترة سواء كانت صباحية أو مسائية

ويكتب بعد ذلك التاريخ الموعد الذي يحجزوا ثم اضغط مره اخرى على التالي

ويضغط تأكيد الموعد بعد انتهاء هذه الخطوات يكون الشخص قد حجز موعد في مكتب الخارجية الكويتي

تعتبر خدمه حجز موعد لوزارة الخارجية الكويتي من اهم الخدمات التي سيكون عليها كميه بحث كبيره حيث يريد العديد من الأشخاص أن يقوم بحجز لموعد في وزاره الخارجية حتى لا يكون هناك تزاحم على الخدمات ويقيم يتم الحجز الإلكتروني على فقط لمنع انتشار فيروس كورونا والحرص على وجود تباعد و عدم ازدحام بين الأشخاص ولا يقدر الشخص الخروج الا للضرورة