جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكى "سكاى نيوز"، قال منسق بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، إن ملتقى الحوار الليبى المنعقد فى جنيف، كان فرصة لبحث الصيغ التوافقية للقاعدة الدستورية. وأوضح أن لجنة التوافقات فى ملتقى الحوار الليبى لم يتوصلوا لأرضية مشتركة حول الانتخابات. ودعا منسق بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا: ملتقى الحوار السياسى الليبى التوصل لحل وسطى، موضحا "الشعب الليبى يشعر بالخذلان وهذا لا يبشر بالخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منسق بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا: تقديم 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.