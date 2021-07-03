عودة الدراسة حضوريا بالسعودية وإقبال عدد كبير من الفئة العمرية 12 إلى 18 عام لأخذ اللقاح بشرط عودة المدارس 1443

عودة الدراسة حضورياً بالمملكة العربية السعودية تعد خبراً هام قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث أنه اشترطت وزارة التعليم السعودية أن تكون الدراسة حضوري بشرط أخذ اللقاح المقرر، حيث أنه نتج عن ذلك الشرط إقبال عدد كبير من الطلاب والطالبات من الفئات العمرية من 12 عام وحتى 18 عام أخذ الحصول على اللقاح.

بشرط أخذ اللقاح، حيث أن التعليم بالسعودية استمر لمدة عام كامل مابين التعليم الالكتروني والتعليم على شاشات التلفاز، حيث أنه بعد انتشار الوباء بالبلاد العام الماضي سيطرة المملكة في كيفية إدارة التعليم بصورة سليمة بدون أدنى ضرر لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات، فجعلت التعليم عبارة عن منصة الكترونية صغيرة، تسمى بمنصة مدرستي، وهي منصة تستعرض شرح الدروس، وحل الواجبات عليها، كما أن الوزارة وفرت منصات على برنامج مايكروسوفت، لمشاهدة الدروس الافتراضية عليها، وكل هذا كان في مصلحة الطلاب لكي لا تتعثر مراحلهم التعليم أو يقف الطلاب عن التعليم لحين انتهاء الوباء، وبالفعل مر العام الدراسي 1442 بسلام وتم نجاح نسبة من الطلاب بصورة كبيرة، ولذلك سيتم في هذا العام وحفاظاً على الطلاب أخذ اللقاح لهم ولمنسوبي التعليم، وذلك حتى يتسنى لهم الحضور بالمدارس بدون خوف أو وباء حفاظاً على سلامتهم.

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التعليم بالسعودية وبرغم انتشار الوباء شهد قرارات كثيرة ومتطورة وجديدة، حيث أنه تم تنفيذ التعليم الالكتروني العام الماضي، وسيتم أيضاً تطبيق نظام الثلاثة فصول الدراسية بدل من فصلين فقط من بداية العام القادم من يوم 21\1\1443 هجرية، على أن تستمر الدراسة خلال هذا العام حتى يوم 1/12\1443، كما أنه وزارة التعليم السعودية مازالت تتطرق إلى كثير من قرارات غير مشهودة عن سابقها في تطوير التعليم، راجيين بذلك منفعة الطلاب وسلامتهم، ولكن من القرارات أيضاً هو تطبيق نظام التعليم المدمج وهو أن يتم التعليم عن بعد والتعليم الحضوري معاً حسب ماتقرره الوزارة على من لهم حق الحضور ومن لا حسب الحصول على اللقاح من الفئات العمرية المستهدفة، وعند الإعلان هن من لهم حق الدراسة حضورياً بالمدارس.