رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021 رابط نتائج الثاني عشر sso.moe.gov.ae وزارة التربية

رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021، الجميع في انتظار موعد إعلان نتائج الثاني عشر الإمارات 2021، حيث أن جميع الطلاب والطالبان يترقبون باهتمام شديد معرفة نتائجهم، وتعد مرحلة الثانوية العامة هي أهم المراحل التعليمية على الإطلاق، فعليها يبنى مستقبل الطلاب ومن خلالها يتحدد مصيرهم، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة هذه الأيام، لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر، ومعرفة آلية استخراج نتائج الثاني عشر الإمارات 2021، وكانت امتحانات الثاني عشر قد بدأت من يوم 19 من يونيو الماضي واستمرت حتى ال30 من نفس الشهر، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة التربية، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفيما يلي سوف نستعرض مع قراءنا الأعزاء رابط نتائج الثاني عشر الإمارات 2021، كما سوف نستعرض معكم آلية استخراج نتائج الثانوية العامة 2021 الإمارات.

رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021

الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ينتظرون لحظة الحسم، لحظة الإعلان الرسمي عن نتائج الثاني عشر 2021، وكانت وزارة التربية والتعليم قد عقدت امتحانات الثاني عشر، في ظل إجراءات احترازية مشددة، تعاونت في ذلك جميع أجهزة الدولة، حتى تتم الامتحانات بسلام دون أن يصاب أحد من الطلاب بفيروس كورونا، وكذلك حفاظاً على السادة المعلمين والمراقبين والإداريين، وكافة القائمين على امتحانات الثانوية.

رابط نتائج الثاني عشر الإمارات 2021

دولة الإمارات من أوائل الدول التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وكان ذلك قبل ظهور فيروس كورونا الخطير، لكن بعد ظهور هذا الوباء اشتدت الحاجة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء العديد من المنصات التعليمية، لشرح جميع المواد الدراسية من خلالها، وكذلك قامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية، والتي يتم رفع نتائج الثاني عشر عليها، بخلاف الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الإماراتية.

آلية استخراج نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021

لكي يتمكن الطالب أو الطالبة من الاستعلام عن نتائج الثاني عشر، عليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالإمارات.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

بعد تسجيل الدخول يتم تحديد الثاني عشر ثم الضغط على “بحث” وسوف تظهر النتيجة في الحال.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الإمارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عبر موقعها الرسمي على تويتر عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج الثاني عشر الإمارات 2021، وهو يوم الأحد القادم الموافق 4 من يوليو الحالي 2021، وسيتم الإعلان عن باقي الصفوف من الصف الأول وحتى الحادي عشر بدايةً من يوم الاثنين الموافق 5 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 8 يوليو.