عاجل رابط نتائج الثانوية العامة الإمارات 2021 | نتيجة الصف الثاني عشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم عبر ثقفني، رابط نتائج الثانوية العام في الإمارات 2021، حيث كثرت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب لمعرفة نتيجة الصف الثاني عشر، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي، ويسارع الكثير من الطلبة للحصول على الرابط المخصص من أحل الاستعلام عن نتيجة الامتحانات، وفي سطور هذا المقال نقدم لكم الرابط الرسمي للاطلاع على النتائج كما نستعرض لكم شرح تفصيلي خطوة بخطوة للتعرف على النتيجة.

نتائج الثانوية العامة 2021 الإمارات

أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتيه، بأنه سيتم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021، اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021، حيث من المقرر أن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، وفي نفس السياق قالت الوزارة بأن أعمال التصحيح داخل الكنترولات قد اكتمل بعد التدقيق والتمحيص الشديدين، مشددة على مراعاة الطلاب في درجاتهم، وفيما يتعلق بالاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر، ذكرت بأنه يجرى الان التجهيز لرفع نتيجة طلاب الثانوية العامة عبر البوابة التعليمية التابع للوزارة، وسيتم الاعلان عن النتائج قريبا.

جدير بالذكرة بأن وزارة التربية والتعليم قد عقدت اختبارات طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى طلاب الصف الحادي عشر بشكل الكتروني، حيث أدى الطلاب الامتحانات من المنزال عبر المنصات التعليمية التابعة للوزارة، فيما أدى طلاب الثانوية العامة الامتحانات في المدارس، وذلك لأهمية هذا الصف وهذه المرحلة التعليمية.

رابط نتائج الثاني عشر الإمارات 2021

نوفر لكم طريقة الحصول على نتيجة الصف الثاني عشر، حيث يبحث العديد من طلاب الثانوية عن آلية استخراج النتيجة، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الاستعلام فور اعلان الوزارة عن نتائج الصف الثاني عشر.

الخطوة الأولى، يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم https://www.moe.gov.ae/Ar/Pages الخطوة الثانية يجب على الطالب الولوج إلى رابط موقع معلوماتي الإلكتروني https://maaloumati.adec.ac.ae./aal/aalLogin.aspx الخطوة الثالثة، التوجه إلى رابط هذا الموقع https://sso.moe.gov.ae/ ومن ثم ادخال كلمة المرور واسم المستخدم أخير تستطيع الآن الحصول على النتيجة بعد أن يتم الاعلان عنها.

رابط وزارة التربية والتعليم الإمارات

تأجل الاعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021 في الإمارات، حيث كشف وزارة التعليم عن الموعد المقرر أن تظهر فيه الصف نتائج الثاني عشر، وعلى الأرجح ستظهر نتيجة طلاب وطالبات الثانوي يوم الأحد القادم الموافق 4/7/2021، ويمكن للطلبة الدخول إلى رابط الموقع المخصص الذي أعلنت عنه الوزارة ومن ثم ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في المكان المخصص لها، ثم النقر على زرار استعلام وعرض النتيجة.