واتساب الذهبي ضد الهكر أحدث نسخة ومميزاته وكيفية تثبيته وتحميله على هواتفكم

يتنافس مسؤلي تطبيقات المراسلة على تقديم كل ما هو جديد لخدمة المستخدمين ذلك بهدف جذب الكثير من مستخدمين للتطبيق جدد فقد صدرت نسخة جديدة من تطبيق واتساب الذهبي تقوم بتحديث نفسها تلقائياً بدون أن تقوم بعمل خطوات لكي يتم تنزيل تحديث وتنزيل واتساب الذهبي 2021 للأندرويد آخر إصدار، وهو أحد تطبيقات المراسلة الفورية التي يعتمد عليها العديد من المستخدمين من أجل التواصل مع الأصدقاء في كافة أنحاء العالم، نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا وموقع ثقفني كيفية تنزيل واتساب الذهبي 2021 وهو واحد من أفضل إصدارات بتطبيق واتساب الذهبي بشكل عام فهو لديه الكثير من المميزات للاستخدام، والتي ستجعلك تقع في حب هذا التطبيق أكثر من غيره من التطبيقات.

تحديث9.40 ومميزاته:

بعد الإعلان عن التحديث الأخير يمكن من خلاله أن يتم إرسال فيديوهات بعد قيام المستخدم بتحديث تحميل الواتس الذهبي النسخة الحديثه منه، والمحدث للأندرويد مجاناً حجمها يصل إلى 800 ميجا، وهذا الحجم جيد جداً بالنسبة للفيديو واستمتع بإجراء مكالمات جماعية مع أصدقائك عبر الصوت والصورة أيضاً، وله من المميزات والخصائص الكثير والكثير ونذكر من خلال هذا المقال هذه المميزات وهي:

واتساب الذهبي ضد الحظر. تم بناء النسخة على إصدار 2.20 تمديداً لحالة تلقائية أكبر من 30 ثانية. فصل الإنترنت عن الواتساب. الخصوصية إخفاء الظهور ” إخفاء صحين القراءة”. منع حذف الرسائل تجدها في الخصوصية. إيقاف إظهار انك شاهدة الحالة. منع اظهار الرسالة محولة تحميل الحالة. نسخ الحالة خصوصية مخصصة لشخص تجدها في المحادثة بينك وبين الشخص اضغط على اسمه اضافة قفل المحادثة برقم سري (إخفاء محادثات). تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي. تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل. تم حل مشكلة تنزيل الثيمات. تفعيل الرد الآلي بدون التعرض لحظر. تحميل حالة واتساب بدون أي مشاكل.

طريقة تثبيت واتساب الذهبي تنزيل واتساب الذهبي 2021 للأندرويد ضد الحظر آخر إصدار:

بعد أن يتم تنزيل واتساب الذهبي وتذهب لتثبيته، هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها نذكرها لكم على النحو التالي:

تضغط على زر التثبيت “Install”، وتنتظر حتى يتم تنزيل الواتس الذهبي أخر إصدار 2021 المحدث للأندرويد مجاناً على الجهاز.

تظهر بشكل تلقائي نافذة فرعية مكتوب فيها، تم تثبيت whatsapp dhabi 2021 أوApp has been installed.

الضغط على زر فتح أو Open أسفل النافذة الفرعية، وسوف يتم فتح الواتساب الذهبي الحقيقي.

بعد فتح التطبيق سوف ترى صفحة واتساب الذهبي 2021 وبها العديد من الخيارات، والتي يجب عليك كتابة البيانات الشخصية فيها; مثل اختيار البلد ورقم الهاتف وصورة البروفايل.

سوف تظهر لك صفحة جديدة للتأكيد على البيانات والاستفسار منك عن إذا كان الرقم صحيح أو أنك تريد تعديله مرة أخرى، ثم تضغط التالي.

سوف تظهر لك واجهة تحديث واتساب الذهبي وسوف تجد جميع الأرقام الخاصة بالأصدقاء المشتركين في تطبيق واتس آب الأصلي.

مميزات جديدة على واتساب الذهبي احدث نسخة :

طرحت شركة واتساب الذهبى النسخة الحديثة والمعدلة وأحدث إصدار عدة ميزات في التطبيق من أهمها :