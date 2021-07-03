طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف للإنتاج 1443 بالخطوات

طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف للإنتاج من أهم الخدمات التي يبحث عنها كثير من المستفيدين من دعم برنامج ريف للتنمية الزراعية، فقد وفرت الحكومة عدد من البرامج التنموية من أهمها برنامج ريف لدعم صغار المزارعين ومنتجي البن والعسل في المملكة وأيضًا لدعم الأسر المنتجة في المملكة. حيث يهدف البرنامج لتقديم مساعدات للتحسين من جودة الإنتاج.طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف للإنتاج
برنامج ريف يقدم الدعم للمستفيدين العاملين بالقطاعات الآتية برنامج تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وبرنامج تطوير وزراعة الفاكهة ، وتطوير المحاصيل البعلية، وتجارة وزراعة الورد الجوري فإذا كنت من المستفيدين المقبولين في برنامج دعم الأصول يقدم برنامج ريف دعمًا على الإنتاج الخاص بالمحصول حيث يدعمك البرنامج بمبلغ مادي نظير إنتاجك السنوي فقط قم بالتقدم بدعم الإنتاج بخطوات سهلة وبسيطة بعد استلامك رسالة نصية على الجوال تفيد بقبول الطلب بدعم الأصول اتبع الآتي:
- أولًا قم بالدخول على حسابك في بوابة ريف.
- ثانيًا بعد تسجيل الدخول تظهر لك قائمة بطلبات الدعم الخاصة بك.
- ثالثًا اختر الطلب الذي تم قبوله ثم النقر على أيقونة إضافة الإنتاج.
- رابعًا قم بتعبئة البيانات بدقه ثم أكد كمية الإنتاج وأغلق الطلب.
- بهذه الخطوات سوف تحصل على دعم برنامج ريف بعد استلامك لرسالة القبول لطلب الدعم على الإنتاج الخاص بك.
- قم بالتواصل على حساب ريف على توتير لمزيد من الاستفسار.
أعلن برنامج دعم ريف على صفحته الرسمية على توتير عن مواعيد نزول الدعم في أول الشهر الميلادي وأوضح الحساب أيضًا أن تكرار الصرف غير محدد بكل القطاعات ويختلف تكرار الصرف حسب القطاع فهنالك بعض القطاعات يتكرر فيها الدعم والآخرين لا يتكرر.خطوات التسجيل في دعم ريف
- الدخول إلى بوابة ريف.
- النقر على إنشاء حساب جديد.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة منك والتي تشمل بياناتك الشخصية ورقم المرور والرمز المرئي.
- انقر على أيقونة التسجيل يتم إرسال رسالة نصية على الجوال بها كود التفعيل.
- اكتب الكود في مكانه المخصص.
- تنتقل بعدها لصفحة تسجيل الدخول اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول.
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طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف للإنتاج من أهم الخدمات التي يبحث عنها كثير من المستفيدين من دعم برنامج ريف للتنمية الزراعية، فقد وفرت الحكومة عدد من البرامج التنموية من أهمها برنامج ريف لدعم صغار المزارعين ومنتجي البن والعسل في المملكة وأيضًا لدعم الأسر المنتجة في المملكة. حيث يهدف البرنامج لتقديم مساعدات للتحسين من جودة الإنتاج.طريقة التسجيل في دعم برنامج ريف للإنتاج
برنامج ريف يقدم الدعم للمستفيدين العاملين بالقطاعات الآتية برنامج تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وبرنامج تطوير وزراعة الفاكهة ، وتطوير المحاصيل البعلية، وتجارة وزراعة الورد الجوري فإذا كنت من المستفيدين المقبولين في برنامج دعم الأصول يقدم برنامج ريف دعمًا على الإنتاج الخاص بالمحصول حيث يدعمك البرنامج بمبلغ مادي نظير إنتاجك السنوي فقط قم بالتقدم بدعم الإنتاج بخطوات سهلة وبسيطة بعد استلامك رسالة نصية على الجوال تفيد بقبول الطلب بدعم الأصول اتبع الآتي:
- أولًا قم بالدخول على حسابك في بوابة ريف.
- ثانيًا بعد تسجيل الدخول تظهر لك قائمة بطلبات الدعم الخاصة بك.
- ثالثًا اختر الطلب الذي تم قبوله ثم النقر على أيقونة إضافة الإنتاج.
- رابعًا قم بتعبئة البيانات بدقه ثم أكد كمية الإنتاج وأغلق الطلب.
- بهذه الخطوات سوف تحصل على دعم برنامج ريف بعد استلامك لرسالة القبول لطلب الدعم على الإنتاج الخاص بك.
- قم بالتواصل على حساب ريف على توتير لمزيد من الاستفسار.
أعلن برنامج دعم ريف على صفحته الرسمية على توتير عن مواعيد نزول الدعم في أول الشهر الميلادي وأوضح الحساب أيضًا أن تكرار الصرف غير محدد بكل القطاعات ويختلف تكرار الصرف حسب القطاع فهنالك بعض القطاعات يتكرر فيها الدعم والآخرين لا يتكرر.خطوات التسجيل في دعم ريف
- الدخول إلى بوابة ريف.
- النقر على إنشاء حساب جديد.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة منك والتي تشمل بياناتك الشخصية ورقم المرور والرمز المرئي.
- انقر على أيقونة التسجيل يتم إرسال رسالة نصية على الجوال بها كود التفعيل.
- اكتب الكود في مكانه المخصص.
- تنتقل بعدها لصفحة تسجيل الدخول اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول.
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