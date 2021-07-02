جنوب إفريقيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - وتسبب الارتفاع الحاد فى عدد حالات الإصابة المسجلة بالمرض فى زيادة الضغط على المستشفيات بما يفوق طاقتها خاصة فى مدينة جوهانسبرج الرئيسية، فيما يكافح العاملون فى المجال الطبى لإيجاد أسرة كافية للمرضى ذوى الحالات الحرجة. وسجلت جنوب إفريقيا إجمالى إصابات يزيد قليلا عن مليونى إصابة، وأكثر من 60 ألف وفاة وفقا للبيانات الحكومية، فيما تلقى اللقاح 3.3 مليون شخص بين سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

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