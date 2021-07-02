الجزائر تودع 3 قامات ثقافية فى يوم واحد جراء إصابتهم بكورونا

جدة - نرمين السيد - والراحلون الثلاثة هم الإعلامى والمثقف سليمان بخليلى، والباحث والناقد حاج مليانى، والفنانة التشكيلية خديجة حمسى.

وقد شكل خبر رحيل بخليلى صدمة كبيرة للرأى العام، ونعته كل وزارتى الثقافة والاتصال تقديرا لمساره وإسهاماته.

وفى آخر كلمات نشرها صاحب البرنامج الشهير "خاتم سليمان" عبر صفحته فى "فيسبوك"، طالب بخليلى متابعيه بالدعاء له، وقال: "اطمئنوا، فأنا فى عناية الله تعالى ورعايته مرفوقا بكتاب الله فى صدرى، محاطا بتضرعاتكم وأدعيتكم التى تصلنى من كل مكان".

ولم تمض ساعات قليلة على كتابته لهذا المنشور، حتى انتشر خبر رحيله كالنار فى الهشيم عبر مواقع التواصل، وقد كان من المفترض أن يدخل اليوم فى المرحلة الثالثة من العلاج حيث كان يرقد منذ أسبوع بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.

ويعتبر بخليلى واحدا من أبرز الإعلاميين الجزائريين، وهو من مواليد 1963بمدينة بسكرة، وقد قدم العديد من البرامج منها "وهديناه النجدين" و"زدنى علما"، وهى برامج ثقافية وفكرية هادفة، وذاع صيته فى تسعينيات القرن الماضى بتقديمه لبرنامج "خاتم سليمان".

ويعتبر حاج مليانى واحدا من أبرز النقاد والأكاديميين المتخصصين فى الشأن الثقافى، وقد أثرى المكتبة الوطنية بعدة مؤلفات، وسخر الراحل جهده لخدمة التراث اللامادى والهوية والأنثربولوجيا، مخلفا وراءه رصيدا معرفيا كبيرا للطلبة والباحثين فى التراث.

حاج مليانى

ووصف الشاعر الجزائرى عاشور فنى مليانى بـ"القيمة العلمية والقامة البحثية والإنسان الذى أوتى محبة الناس".

وكتب الروائى الجزائرى أمين الزاوى: "مات الحاج مليانى، صديق وزميل منذ عام 1985، من أكثر المثقفين نشاطا فى الجزائر. مفكر فى المجال والتفكير، مات الحاج مليانى والمشهد الثقافى والأكاديمى فى حداد. أنا مصدوم ومذعور وداعا يا صديقى".

ومن جهة أخرى، حملت عطلة نهاية الأسبوع أخبارا حزينة لعالم الفن التشكيلى، حيث ودعت الجزائر الفنانة الشهيرة خديجة حمسى، التى شرفت بلادها فى عدة مناسبات دولية، وفى رصيدها أكثر من 40 سنة من العمل على ترقية الهوية الأمازيغية.

خديجة حمسى

وتعتبر حمسى واحدة من أبرز الفنانات اللواتى ساهمن فى الترويج للثقافة الأمازيغية، وهى التى أشرفت على تصميم ملابس أهم الأفلام الجزائرية الناطقة باللغة الأمازيغية وأبرزها على الإطلاق فيلم "جبل باية" للمخرج الراحل عز الدين مدور.

وجاءت هذه الأخبار بالتزامن مع عودة ارتفاع أعداد إصابات كورونا فى الجزائر، حيث انتشرت عدة سلالات منها الهندية والبريطانية.

وحذرت وزارة الصحة من عودة الحائجة بالنظر لتشبع مستشفيات العاصمة والبليدة وتيبازة والمدن الكبرى الأخرى بعدد المصابين.