حريق في سيارة تسلا الجديدة.. والسلطات الأميركية تحقق

اندلعت النيران في سيارة تسلا الجديدة من طراز "إس بليد 2021"، مساء الثلاثاء، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، بينما كان المالك وراء عجلة القيادة، وفق ما أعلن قسم الإطفاء في بلدة "لـَوَر ميريون"، يوم الجمعة.

وبدأت شركة تسلا تسليم طراز "إس بليد"، وهو إصدار جديد عالي الأداء من سيارات الصالون الكهربائية الرائدة، في يونيو، رغم أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، كان قد أعلن في تصريحات سابقة أن التسليم سيبدأ في فبراير المقبل.

وأوضح ماسك في أبريل أن التطوير أظهر "تحديات أكثر مما كان متوقعا"، وأضاف أن الأمر "تطلب قدرا كبيرا من التطوير لضمان أن بطارية الطرازين إس وإكس الجديدة، آمنة".

وقال محامو مالك السيارة لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إنه لاحظ دخانا قادما من الجزء الخلفي من سيارته، وحاول فتح الأبواب، لكنه اضطر إلى الخروج من السيارة بالقوة، حيث بدا أن الأقفال معطلة.

وبعد أن غادر السيارة، بدأت تتحرك من تلقاء نفسها واندلعت فيها النيران.

وقال كبير رجال الإطفاء في بلدة "ميريون"، تشارلز ماكغارفي، لشبكة "سي إن بي سي" إن طاقمين من رجال الإطفاء عملوا في مكان الحادث لأكثر من 3 ساعات، للتعامل مع حالة الطوارئ.

وكانت شبكة "إن بي سي" قد ذكرت مؤخرا، أن حريق بطارية السيارة الكهربائية يستهلك ما يزيد عن 25 ألف غالون من الماء لإخماده بالكامل، في حين يمكن إخماد حريق نموذجي لسيارة بمحرك احتراق داخلي، بحوالي 300 غالون من الماء.

وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، لشبكة "سي إن بي سي"، إنها على علم بحريق سيارة تسلا في ولاية بنسلفانيا، وأنها على اتصال بالوكالات المعنية والشركة المصنعة، لجمع المزيد من المعلومات حول الحادث.

وأكد المتحدث أنه "إذا أظهرت البيانات أو التحقيقات وجود عيب أو خطر متأصل على السلامة، فإن الإدارة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الجمهور".

ومن المتوقع أن تكشف شركة تسلا في الأيام المقبلة، عن عدد المركبات التي أنتجتها وسلمتها خلال الربع الأخير.