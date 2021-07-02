إيطاليا تطيح بلجيكا وتبلغ نصف نهائي يورو 2020

ضربت إيطاليا موعدا في الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم أمام إسبانيا، بعد أن سجلت هدفين في الشوط الأول بواسطة نيكولو باريلا ولورينتسو إنسيني، لتفوز 2-1 على بلجيكا، الجمعة، في مباراة مثيرة لاحت لكل فريق خلالها العديد من الفرص.
وافتتحت إيطاليا، التي ستلتقي مع إسبانيا في لندن يوم الثلاثاء، التسجيل في الدقيقة 31 بتسديدة باريلا من داخل المنطقة.
وضاعف إنسيني الغلة في الدقيقة 44 بتسديدة بعيدة المدى خدعت الحارس تيبو كورتوا.
وقلص روميلو لوكاكو الفارق لصالح بلجيكا من ركلة جزاء قبل الاستراحة، بعد أن عرقل جيوفاني دي لورينتسو منافسه جيريمي دوكو.
وفي وقت سابق فازت إسبانيا على سويسرا عقب التفوق 3-1 بركلات الترجيح المثيرة أمام سويسرا المكافحة، التي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين، لكنها صمدت لتتعادل 1-1 بعد وقت إضافي.
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