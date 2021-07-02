واشنطن ترفض كشف وجهة قواتها التي تغادر أفغانستان

رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي، كشف وجهة الطائرات التي تغادر أفغانستان وعلى متنها قوات أميركية منسحبة من هذا البلد.
وذكر كيربي في الإيجاز اليومي، الجمعة، أن هدف الإدارة الأميركية الحالي "هو إتمام انسحاب القوات بحلول سبتمبر، لكننا نعتقد أننا يمكن أن نقوم بذلك نهاية أغسطس".
وأوضح: "لن نعطي أي معلومات عن وجهة الطائرات التي تغادر أفغانستان".
وكشف المتحدث باسم البنتاغون أن تسليم قاعدة "باغرام" يعد "محطة مفصلية في انسحابنا من أفغانستان"، مبرزا أن "تأمين مطار حامد كرزاي لا يزال نقطة عالقة، ما زلنا لا نعلم حجم القوات التي يمكن الإبقاء عليها لهذا الغرض".
كما أشار إلى أن الجنرال مكنزي سيستلم مهام القوات الأميركية في أفغانستان، بدلا من قائد القوات حاليا الجنرال سكوت ميلر.
كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن واشنطن تتوقع أن تنتهي عملية الانسحاب من أفغانستان نهاية أغسطس المقبل.
وأضافت في الإيجاز اليومي: "حددنا الأشخاص الذين ساعدوا قواتنا، وسنقوم بإجلائهم إلى عدة دول".
وسلم الجيش الأميركي قاعدة "باغرام" رسميا للقوات الأفغانية، وذلك بعد مغادرة آخر القوات الأجنبية المجمع الكبير في إطار انسحابها من أفغانستان.
وتأتي الخطوة بعد نحو 20 عاما من تمركز القوات الأميركية في القاعدة.
وتعد "باغرام" أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، وكانت مركز الحرب التي خاضتها القوات الأميركية ضد حركة طالبان منذ عام 2001.
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