إسبانيا تطيح سويسرا في مباراة "النفَس الطويل"

سجل ميكل أويارزابال ركلة حاسمة بعد أن أضاع روبن فارجاس ركلته فوق العارضة، لتفوز إسبانيا على سويسرا 3-1 بركلات الترجيح وتتأهل لقبل النهائي بطولة أوروبا، عقب التعادل 1-1، الجمعة.
وتقدمت إسبانيا مبكرا بعد أن سدد جوردي ألبا من خارج منطقة الجزاء كرة غيرت اتجاهها، إثر اصطدامها بدينيس زكريا لتسكن شباك سويسرا بالخطأ.
لكن شيردان شاكيري استغل خطأ دفاعيا ليمنح التعادل لسويسرا، قبل أن يحصل زميله ريمو فرويلر على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77.
وسيطرت إسبانيا في الوقت الإضافي مستغلة التفوق العددي، لكن سويسرا صمدت وحققت هدفها بالوصول لركلات الترجيح باعتبار أن المنافس أهدر آخر 5 ركلات جزاء، منها ركلتان ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر الماضي.
وفي قبل النهائي المقرر في لندن، الثلاثاء، تلتقي إسبانيا مع الفائز من مواجهة إيطاليا وبلجيكا، التي تقام في وقت لاحق من الجمعة في ميونيخ.
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