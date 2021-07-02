التعاون الخليجى يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

وشدد الأمين العام للتعاون الخليجى على "ضرورة العمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمنى وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسى شامل ينهى الأزمة فى اليمن".
وأكد الحجرف على "مواقف مجلس التعاون الثابتة بدعم الشرعية اليمنية، انطلاقا من المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذيه، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، وقرار مجلس الأمن 2216، لتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى".
وثمن الأمين العام "الجهود الكبيرة التى تبذلها السعودية فى دعم أمن واستقرار اليمن، وفى حرصها على جمع طرفى اتفاق الرياض ومتابعة التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه".
وكانت السعودية دعت فى وقت سابق من الجمعة، طرفى اتفاق الرياض بشأن اليمن، للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، وذلك إثر اجتماع ممثلى الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى لبحث استكمال الدفع بتنفيذ الاتفاق.
وأضافت: "تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسى، العسكرى، الأمنى، الاقتصادى، الاجتماعى، الإعلامى)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد".
وجددت السعودية التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية التى يشارك فيها المجلس الانتقالى الجنوبى، مشددة على أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.
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