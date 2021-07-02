رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني لإعلان نتائج المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390 تفاصيل

رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، تزايد البحث عنه خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان المؤسسة عن نتائج المسابقة الوظيفية 390، التي تهدف لتدريب عدد من الشباب من الجنسيين في مختلف التخصصات وتؤهلهم للعمل، وقد حددت المؤسسة موعد للاختبار المحسوب والمقابلة الشخصية التي سيكون بمقر الكلية التقنية للبنين في الرياض، الواقع مقرها بحي صلاح الدين، وقد أكدت المؤسسة على ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها أمام كل اسم من المقبولين، مع إحضار المستندات للمطابقة مع الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني “tvtc.gov.sa” للنساء.

والدخول على “tvtc.gov.sa” للرجال.

رابط المؤسسة العامة للتدريب لعرض نتائج فرز المتقدمين للمسابقة الوظيفية 390موعد استكمال إجراءات القبول والمقابلة الشخصية

نوهت المؤسسة العامة للتدريب التقني على أن المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية 390، الحضور خلال الفترة من 25 ذي القعدة حتي 4 ذي الحجة في تمام الساعة 3 عصراً إلي 8 مساءً، وذلك بأن يتم الإطلاع مسبقاً على الموعد المحدد أمام كل اسم حسب الإشعار الذي يقوم المتقدم بطباعته من على نفس الرابط الإلكتروني للمؤسسة.

إشعار التقديم الإلكتروني الذي تم التسجيل به للمسابقة. صورة من المؤهلات المطلوبة للوظائف مع إحضار الأصل للمطابقة. صورة من السجل الأكاديمي للمتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة. في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة أن يقوم بإحضار صورة من المعادلة. إحضار قرار ابتعاث لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإعداد المدربين التقنيين. صورة من الشهادات التدريبية التي يكون حاصل عليها المتقدم بعد حصوله على المؤهل المطلوب للوظيفة، بشرط تكون معتمدة من الجهات ذات الصلة مع إحضار الأصل للمطابقة. صورة من الخبرات العملية موضح بها الوظيفة والمهام التي تم العمل بها، بشرط أن تكون معتمدة من إدارة شئون الموظفين أو الموارد البشرية. إرفاق السجل التأميني للوظائف بالقطاع الخاص على أن يتم اعتماد هذه الفترة التي كانت بعد حصول المتقدم على المؤهل المطلوب. صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل للمطابقة. صورة شخصية ملونة واحدة حديثة. سيتم استبعاد من لم يجتاز الاختبار المحدد للقبول والمقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة للمطابقة