العراق: إحباط محاولة قصف مطار بغداد بصواريخ جراد

جدة - نرمين السيد - وقال الجبورى -فى تصريح لقناة السومرية نيوز- إن "القوات الأمنية فى قيادة عمليات بغداد... تمكنت من إحباط عملية استهداف لمطار بغداد الدولى"، وإن "العملية أريد لها أن تتم بصواريخ (جراد) عدد 10".

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