بوتين يناقش مع ماكرون مجموعة من القضايا الدولية بينها ليبيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين: "تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون بين روسيا وفرنسا، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاكل الاستقرار والأمن فى القارة الأوروبية"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".

وتابع بيان الكرملين أن "رئيس روسيا أشار إلى الأعمال الهدامة التى قامت بها كييف، والتى من خلالها يتم تخريب الجهود المبذولة، بما فى ذلك بصيغة (نورماندى)".

وأكد بوتين على "ضرورة أن تفى السلطات الأوكرانية بالكامل بالتزاماتها السابقة، وأولا وقبل كل شيء، إقامة حوار مباشر مع دونيتسك ولوهانسك وإضفاء الشرعية على الوضع الخاص لدونباس".

ولفت بيان الكرميلن إلى أنه "تم النظر فى موضوع التسوية الليبية، حيث أكد الجانبان على استعدادهما لمواصلة تعزيز العملية السياسية بمشاركة جميع القوى الليبية الرئيسية".