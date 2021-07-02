متحورات كورونا تواصل إكتساح الدول العربية

متحورات كورونا تواصل إكتساح الدول العربيةواصل فيروس (كورونا) بموجاته ومتحوراته إكتساح الدول العربية، بدخول متحوره (دلتا) الى لبنان، وبداية تفشي الموجة الثالث من الفيروس، وسط اجراءات وقائية شديدة الصرامه .

وأعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن اليوم في حكومة تصريف الاعمال عن تسجيل ثلاث حالات من متغير (دلتا) في البلاد .. داعياً المواطنين، إلى الإقبال على التلقيح "لأنه الطريق الوحيد للحماية إضافة للإجراءات الوقائية".

وأكد وزير الصحة اللبناني أن "برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة يعمل على تحديد مصدر هذه الحالات".

وفي الجزائر كشف مسؤول صحي جزائري اليوم الجمعة أن كل المؤشرات العلمية في الجزائر تؤكد أن البلاد في بداية الموجة الثالثة من تفشي فيروس (كورونا) .. عازياً السبب إلى الانتشار الواسع للسلالات البريطانية.

وقال البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة الباحث في علم الأوبئة والمختص في الطب الوقائي بمستشفى تيبازة، إن أكثر الإصابات المسجلة حالياً هي بالسلالة البريطانية المتحورة.

واضاف ان قاعات الإنعاش في مستشفيات العاصمة، البليدة وتيبازة والمدن الكبرى باتت مشبعة، مؤكدا أن معظم الحالات المسجلة خطرة وفي وضعية حرجة.

وكشف البروفيسور بوعمرة أن الجزائر لم تسجل أي حالة لفيروس "دلتا الهندي" المتحور والذي يعتبر أقوى من البريطاني بنسبة 65% وفق تعبيره .. مشيراً إلى أن الموجة الثالثة ستواصل الارتفاع حتى تصل إلى الذروة في الأيام القادمة.