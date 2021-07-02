تسجيل دعم ريف للأسر المزارعين 1442 بالمملكة

خطوات التسجيل في برنامج دعم الريف، هي ما يشغل الكثيرون من المعنيين المستهدفين من هذا البرنامج، والذي هو إحدى مبادرات المملكة السعودية للتحسين من الوضع الزراعي وكل المشروعات المتعلقة به، وكذلك لتوفير فرص عمل للأسر العاملة في هذا المجال وربات البيوت، والذين ليس لديهم عمل الذين يمكنهم اجتياز التدريبات المتعلقة لِصرف هذا الدعم، وسوف نتطرق معكم من خلال موقعنا دعم ريف الإلكتروني كيفية التسجيل في الدعم الريفي في المملكة العربية السعودية والتي نواصل الشرح فيها من خلال ذلك التقرير.

خطوات التسجيل للحصول على دعم ريف

أطلقت هذه المنصة حتى توفر على المستهدفين تسجيل الرغبات الحصول على دعم ريف الذي يعتبر من أهم المبادرات التي سوف تساهم في تطوير الرقعة الزراعية في المملكة بالإضافة إلى النهوض بالمشاريع المتعلقة بها، ويتم التسجيل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

البحث في شبكة الإنترنت عن منصة دعم Reef ثم الدخول على المنصة.

عند فتح الصفحة الرئيسية سوف يظهر امامك “إنشاء حساب” قم بالضغط عليها.

ادخل بياناتك المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

بعد إدخال رقم جوالك وسوف يتم إرسال رسالة تحتوي على رمز التحقق.

قم بإدخال الرمز في المكان الذي سوف يظهر امامك على المنصة.

سوف تظهر لك رسالة تأكيد بتفعيل حسابك بعد عدة دقائق.

شروط القبول في دعم الريف

يجب أن تتوافر عدد من الشروط حتى يتم قبول الطلب للتقدم في دعم الريف ومن هذه الشروط مايلي:

امتلاك المتقدم الجنسية السعودية وأن يعمل في مجال الزراعة.

لا يعمل في الشركات الخاصة أو الحكومية.

لا يقل عمرة عن واحد وعشرون عاماً.

لا يوجد له دخل يزيد عن ستة آلاف ريال سعودي.

يمتلك كل الموافقات الفنية والصحية المطلوبة من أجل اعتماد البرنامج.

يمتلك حساب بنكي نشط وفعال.

لديه ما يثبت مزاولته لمهنة الزراعة أو أي أعمال متعلقة بها.

تسجيل الطلب على منصة دعم ريف وتسجيل كافة البيانات بها.

حصول المتقدم على وثيقة العمل الحر.

ونكون قد وصلنا الان إلى أهم الشروط في التسجيل في منصة دعم ريف للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية.