“موقع نتائجنا” نتائج السادس الابتدائي في العراق عبر وزارة التربية

نعلن لكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2021 والتي يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة ليتمكن بذلك الطلاب في معرفة نتائجهم بعد أن قاموا بالانتهاء من أداء الاختبارات النهائية في العام الدراسي الذي انتهى، وبعد ذلك قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن أن عملية تصحيح الأوراق قد انتهت وتم إعداد مراكز للإشراف على عملية التصحيح، وذلك للتأكد من أنها تسير بشكل جيد ولتحقيق العدالة بين الطلاب، وحصول كل طالب على حقه الكامل من الدرجات، وذلك وفقاً لما قام به خلال الاختبارات وحل جميع الأسئلة بشكل صحيح، كما تم رصد الدرجات وتجميعها لتصبح النتيجة جاهزة للإعلان من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه من أجل التسهيل على الطلاب في استخراج النتائج بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس المختلفة.

استعلام نتائج السادس الابتدائي

وأعلنت الوزارة بأن النتائج أصبحت جاهزة ولم يتبقى سوى أن يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.

والذي تم إعداده بشكل يلائم جميع الأجهزة حتى يستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة بدون أي عقبات.

حيث كل ما يتوجب على الطالب هو فتح الموقع الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة من أجل الحصول على النتائج.

ومن المرتقب أن تعلن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتظار كبير من جانب الطلاب الذين قاموا بترقب إعلان النتائج منذ أن قاموا بالانتهاء من الاختبارات.

وهو ما جعل الطلاب يقوموا بالكثير من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد الإعلان عن النتائج.

رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي “نتائجنا”

ويتم الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الذي يقوم بالإعلان عن نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة.

وبعد الإعلان عن إتاحة نتيجة السادس يمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية

بعد ذلك الضغط على استعلام نتائج السادس.

كما يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وبالنهاية يتم الضغط على “استعلام”.

وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة وكل التفاصيل الخاصة بها على الشاشة ويمكن للطلاب معرفة جميع الدرجات التي حصل عليها في جميع المواد التي قام بأداء الاختبارات بها خلال العام الدراسي الذي انتهى.

الاستعلام الإلكتروني لنتائج السادس

وقامت الوزارة بالإشارة إلى أن النتائج سوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني الذي قمنا بالإعلان عنه بالأعلى، ويمكنكم متابعته حتى صدور النتائج بعد ساعات قليلة وفقا لما أعلن عنه من قبل الوزارة، وسنتابع معكم عملية إعلان النتيجة وكل ما يخص صدورها والاستعلام عنها إلكترونياً لجميع الطلاب.