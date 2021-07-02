قرض بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد حتي 60 ألف ريال وبشروط ميسرة 2021

قرض بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد ، يقوم بنك التنمية المعروف سابقاً بأسم بنك التسليف بتقديم قروض بدون فوائد لفترات سداد مرنة حتي خمس سنوات وبأقساط ثابتة وفقاً وفترة التمويل، تتيح هذه القروض الفرصة أمام كل الراغبين في إقامة مشاريع صغيرة كانت أو كبيرة للبدء في العمل الحر الخاص بهم. أو لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة من ذوي الدخل المنخفض لتحمل أعباء المعيشة والمسؤليات المستحقة عليهم، كل ذلك وأكثر يقوم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بتوفيره لجميع المواطنين بأبسط الشروط والإجراءات والتي سنتناولنها في هذه المقالة.

قرض بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم قروض على عدد من المنتجات التي صممت بشكل خاص لتتوافق مع مختلف احتياجات المستخدمين لهذه القروض. حيث يقوم بتوفير الدعم والعون لجميع محدودي الدخل من المواطنين ورفع بعض من أعباء الحياة عنهم.

ويتمثل ذلك الدعم في قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية والخاص بكل من يعول زوجة وأبناء، بالإضافة إلى قرض الزواج لتسهيل كافة مصاريف الزواج، بجانب القرض الخاص لإعادة تصليح وترميم المنزل الخاص بك.

تتميز قروض بنك التنمية الاجتماعية بكونها بدون أي هامش ربح وبأقساط شهرية ثابتة وفقاً ومدة التمويل التي تصل الي خمس سنوات. وتبلغ قيمة التمويل الممنوح بحد أدني 18,000 ريال سعودي وحد أقصي 60,000 ريال. ويتم جدولة الأقساط الشهرية المستحقة وفقاُ وقدرة العميل علي السداد حتي لا تؤثر علي إستقراره المالي وتعرضه لخطر التعثر في السداد.

شروط الحصول علي قروض بدون فوائد من بنك التنمية

الشروط العامة للحصول علي تمويل بنك التنمية الاجتماعية. مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل أهل أو تمويل كنف كالتالي:

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

الدخل الشهري للمستفيد لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي.

في حالة سبق الطلب للحصول علي أي قرض من البنك، يجب أن يكون العميل منتظم في سداد أقساطه الشهرية.

تقديم الوثائق اللازمة وفقاً وطبيعة كل قرض.

يجب علي المستفيد تقديم الضمانات التي يحددها البنك معه.

كيفية التقديم علي طلب التمويل أونلاين

كل ماعليك فعله هو تحديد القرض المراد طلبه وفقاً وإحتياجك سواء زواج أو أسرة أو كنف. ثم الدخول علي البوابة الإلكترونية للبنك وإستيفاء البيانات اللازمة بنموذج طلب التمويل. ثم طباعة الطلب وإستيقاع جميع التوقيعات اللازمة وإرفاقه مع المستندات المطلوبة وتسليمها الي أحد فروع البريد السعودي. وفي نهاية مقالنا نتمني أن نكون قد أجبنا علي أسئلتكم فيما يخص قرض بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد.