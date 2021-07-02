بايدن: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يكتمل قريبا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يتم فى وقت قريب، مضيفا أنه يتوقع بقاء بعض القوات الأمريكية على الأرض هناك بعد شهر سبتمبر المستهدف.





وردا على سؤال بشأن الخروج المزمع من أفغانستان أوضح الرئيس الأمريكى: "لن يتم ذلك فى الأيام القليلة المقبلة.. نحن على الطريق الصحيح، بالضبط فى ما يتعلق بالمكان الذى نتوقع أن نكون فيه، لكن لن نكون قادرين على القيام بكل ذلك بحلول شهر سبتمبر، ستبقى هناك بعض القوى".

وأضاف بايدن فى حديثه للصحفيين فى البيت الأبيض، أنه واثق من أن القادة الأفغان لديهم القدرة على دعم الحكومة، لكنه قلق بشأن القضايا الداخلية، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من أفغانستان، وسحب آخر قواتها هناك، بحلول 11 سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التى قادتها واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

ويعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسى، إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، المغادرة بحلول الموعد نفسه.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، مغادرة جميع العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف قاعدة باجرام ليلة أمس، وانتقال السيطرة عليها إلى قوات الدفاع والأمن الأفغانية.