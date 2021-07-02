عاجل.. جبهة تحرير تيجراى تدمر سد تكازى فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ورفضت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" وقف إطلاق النار من قبل الحكومة الإثيوبية، وذلك بعد تمكن قوات الجبهة من دخول عاصمة الإقليم، وفرار مسؤولى حكومة آبى أحمد.

ولم يكن إعلان القوات الإثيوبية وقف إطلاق النار فى تيجراى، حَسَن النية، إذ جاء بعد تقدم قوات جبهة تحرير تيجراى، وإجبار الموالين للحكومة الإثيوبية على الفرار من الإقليم، بعد ارتكابهم جرائم قتل واغتصاب بحق المدنيين نددت بها منظمات محلية ودولية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، أعلن حربًا ضد إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من أبناء الإقليم إلى السودان المجاورة، وسط ارتكاب القوات الإثيوبية والإريترية لجرائم حرب وتطهير عرقى ضد أبناء عرقية التيجراى.