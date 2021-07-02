بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل أشترى سيارتك بمبالغ مالية تصل حتي 2 مليون ريال

بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل تمويل يوفره بنك البلاد للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بصيغة المرابحة من أجل شراء السيارة التي يرغب بها العميل ، حيث يوفر بنك البلاد هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما يعمل البنك علي توفير برنامج تمويل سيارتي للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً ، وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لجميع العملاء ، بنك البلاد أحد أهم البنوك بالمملكة والذي يوفر عروض تمويلية متميزة بهامش ربح تنافسي لجميع العملاء.

برنامج مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يوفر بنك البلاد من خلال هذا البرنامج فرصة شراء اي سيارة يرغب بها وذلك وفق حده الائتماني. تمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يتميز برنامج تمويل السيارات لدى بنك البلاد أنه بدون دفعة مقدمة . يوفر البنك للعملاء خيارات للسداد عديدة يمكن أن تصل حتي 60 شهر. يمكن أن يصل مبلغ التمويل من خلال برنامج تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد إلي 2 مليون ريال سعودي. يتيح البنك للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد. المواطنين المتقاعدين أيضاً في المملكة العربية السعودية يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا البرنامج. يمكن للعملاء الحصول على تمويل إضافي لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. يوفر بنك البلاد للعملاء فرصة تأجيل السداد وذلك في بداية الأقساط التمويلية.

مميزات برنامج تمويل السيارات بدون مقدمة من بنك البلادرابط التقديم على تمويل السيارات لدى بنك البلاد وشروط الاستفادة من البرنامج

يمكن للأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السيارات لدى بنك البلاد التقديم على الطلب من خلال الدخول علي رابط تمويل بنك البلاد ، وتعبئة النموذج بجميع البيانات المطلوبة ، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض الشروط اللازمة توفرها للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد بالمملكة.