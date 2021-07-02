بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل أشترى سيارتك بمبالغ مالية تصل حتي 2 مليون ريال

بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل تمويل يوفره بنك البلاد للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بصيغة المرابحة من أجل شراء السيارة التي يرغب بها العميل ، حيث يوفر بنك البلاد هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما يعمل البنك علي توفير برنامج تمويل سيارتي للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً ، وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لجميع العملاء ، بنك البلاد أحد أهم البنوك بالمملكة والذي يوفر عروض تمويلية متميزة بهامش ربح تنافسي لجميع العملاء.مميزات برنامج تمويل السيارات بدون مقدمة من بنك البلاد
- برنامج مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يوفر بنك البلاد من خلال هذا البرنامج فرصة شراء اي سيارة يرغب بها وذلك وفق حده الائتماني.
- تمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يتميز برنامج تمويل السيارات لدى بنك البلاد أنه بدون دفعة مقدمة .
- يوفر البنك للعملاء خيارات للسداد عديدة يمكن أن تصل حتي 60 شهر.
- يمكن أن يصل مبلغ التمويل من خلال برنامج تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد إلي 2 مليون ريال سعودي.
- يتيح البنك للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.
- يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد.
- المواطنين المتقاعدين أيضاً في المملكة العربية السعودية يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا البرنامج.
- يمكن للعملاء الحصول على تمويل إضافي لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
- يوفر بنك البلاد للعملاء فرصة تأجيل السداد وذلك في بداية الأقساط التمويلية.
يمكن للأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السيارات لدى بنك البلاد التقديم على الطلب من خلال الدخول علي رابط تمويل بنك البلاد ، وتعبئة النموذج بجميع البيانات المطلوبة ، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض الشروط اللازمة توفرها للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد بالمملكة.
- الحد الادنى لعمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة.
- يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك حساب جارى لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
- يجب ان يكون طالب التمويل علي رأس العمل في أحد الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية.
- إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين يجب أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 3000 ريال سعودي.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 3500 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفعة مقدمة لدى بنك البلاد.
الوسوم
بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل تمويل يوفره بنك البلاد للعملاء داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بصيغة المرابحة من أجل شراء السيارة التي يرغب بها العميل ، حيث يوفر بنك البلاد هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما يعمل البنك علي توفير برنامج تمويل سيارتي للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً ، وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لجميع العملاء ، بنك البلاد أحد أهم البنوك بالمملكة والذي يوفر عروض تمويلية متميزة بهامش ربح تنافسي لجميع العملاء.مميزات برنامج تمويل السيارات بدون مقدمة من بنك البلاد
- برنامج مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يوفر بنك البلاد من خلال هذا البرنامج فرصة شراء اي سيارة يرغب بها وذلك وفق حده الائتماني.
- تمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يتميز برنامج تمويل السيارات لدى بنك البلاد أنه بدون دفعة مقدمة .
- يوفر البنك للعملاء خيارات للسداد عديدة يمكن أن تصل حتي 60 شهر.
- يمكن أن يصل مبلغ التمويل من خلال برنامج تمويل السيارات المتاح لدي بنك البلاد إلي 2 مليون ريال سعودي.
- يتيح البنك للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.
- يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد.
- المواطنين المتقاعدين أيضاً في المملكة العربية السعودية يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا البرنامج.
- يمكن للعملاء الحصول على تمويل إضافي لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
- يوفر بنك البلاد للعملاء فرصة تأجيل السداد وذلك في بداية الأقساط التمويلية.
يمكن للأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل السيارات لدى بنك البلاد التقديم على الطلب من خلال الدخول علي رابط تمويل بنك البلاد ، وتعبئة النموذج بجميع البيانات المطلوبة ، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض الشروط اللازمة توفرها للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل المتاح لدي بنك البلاد بالمملكة.
- الحد الادنى لعمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة.
- يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك حساب جارى لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
- يجب ان يكون طالب التمويل علي رأس العمل في أحد الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية.
- إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين يجب أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 3000 ريال سعودي.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 3500 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفعة مقدمة لدى بنك البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون دفعة مقدمة وبدون كفيل أشترى سيارتك بمبالغ مالية تصل حتي 2 مليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.