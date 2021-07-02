نتائج البيام 2021 “التعليم المتوسط” ظهرت الآن على موقع فضاء اولياء التلاميذ

نتائج البيام 2021، يبحث جميع طلاب الشهادة المتوسطة بالجزائر في الوقت الحالي عن نتائج البيام 2021، وكان ذلك بعد تداول الكثير من الشائعات على مواقع التواصل أن النتائج قد صدرت منذ قليل، لكن قد تم الإعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن النتائج لم تصدر حتى الآن، لكن حاليًا قد تم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، وحاليًا يتم رفع النتائج على الموقع المخصص للاستعلام عن النتائج، حيث أن الاستعلام هذا العام الدراسي 2020/2021 من المقرر أن يصدر إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب واولياء امورهم من تفشي فيروس كورونا بينهم، للطلاب الذين يريدون التعرف على النتائج من خلال المدارس، فإن تلك النتائج ستكون متواجدة في المدارس بعد ظهور نتيجة الصفوف الثانوية إلكترونيًا.

نتائج البيام 2021

حاليًا يترقب أكثر من 600 الف طالب وطالبة في الشهادة المتوسطة موعد صدور نتائج البيام 2021، وذلك ليتعرف جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم، وخاصة بعد أن أدى جميع الطلاب الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات احترازية أمنية مشددة، خوفًا وحرصًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، على ان تصدر النتائج في ولاية البواقي، الأغواط، بسكرة، بشارة، بجاية، بهتا، تيارت، تلمسان، الشلف، الجلفة، جيجل، أدرار، سطيف، معسكر، ورقلة، وهران، صيدا، سطيف، البيض، الطارف، الوادي، قسنطينة، سكيكدة إليزي أولًا، وتليها باقي الولايات لعدم حدوث مشاكل في الموقع المخصص للاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج البيام 2021

يمكن الان لجميع الطلاب ان يقوموا بالاستعلام عن نتائج البيام 2021، حيث ان النتائج من المقرر ان تصدر من خلال موقع “فضاء اولياء الأمور” المعتمد رسميًا لصدور نتائج الطلاب، وقد جاءت خطوات الاستعلام كالاتي: