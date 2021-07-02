البرلمان العربى يثمن دعوة السعودية لطرفى اتفاق الرياض بشأن اليمن

وأكد البرلمان العربى أن دعوة المملكة تأتى امتدادًا لجهودها الحثيثة وحرصها الشديد على استمرار التوافق بين الجانبين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن، وتوحيد الجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثى الانقلابية، مقدما شكره للمملكة العربية السعودية على كافة الجهود التى تقوم بها من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى اليمن.
كما دعا البرلمان العربى طرفى اتفاق الرياض إلى تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق، حفاظاً على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ورغبةً فى تفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة، مشدداً على ضرورة عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض، والتى يشارك فيها المجلس اليمنى الانتقالى، لتلبية تطلعات الشعب اليمنى فى الأمن والتنمية والاستقرار.
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