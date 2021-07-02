هبطت اضطراريا في المحيط.. أزمة جديدة للطائرة "سيئة السمعة"

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، أن طائرة من طراز "بوينغ 737" على متنها طياران هبطت اضطراريا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو في هاواي، في وقت مبكر من الجمعة.
وقالت الإدارة في بيان: "أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو، لكنهما اضطرا إلى الهبوط في المياه"، علما أنها طائرة شحن.
وهبطت أسهم "بوينغ" بنسبة اثنين بالمئة بعد الواقعة الجديدة للطائرة المعروفة بسمعتها السيئة، ولم يتسن الاتصال بالشركة للتعليق.
وتابعت الإدارة: "طبقا للمعلومات الأولية، تمكن خفر السواحل الأميركي من إنقاذ الطيارين".
كانت محطة "سي إن بي سي" التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة "بوينغ 737" هبطت في المياه.
وسمحت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران لطائرات "بوينغ 737 ماكس" بالتحليق أواخر العام الماضي، بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرا في أعقاب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.
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