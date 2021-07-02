تهمة القتل القصد لشخص دهس رجل أمن في عمّان

دوت الخليج :- أسند مدعي عام غرب عمّان، اليوم الخميس، جناية القتل القصد لشاب دهس رجل أمن عام “ملازم أول” بالقرب من الدوار الثامن بالعاصمة.

وأسند المدعي العام جناية الشروع بالقتل القصد مكرر مرتين بعد أن شاءت إرادة الله نجاة زملاءه الآخرين من الحادثة.

وقرر المدعي العام، حبسه مدة خمسة عشر يوما في مركز الإصلاح.