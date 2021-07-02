جوتيريش يدعو لبدء حوار حول الصحراء الغربية

وفى رد على سؤال حول إمكانية الترويج لمبادرة لفك جمود موقف الصحراء المغربية، قال جوتيريش: "من الضرورى للغاية إيجاد حل سياسى، ومن أجل ذلك يجب أن نستأنف الحوار".
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أوضح الأمين العام أن الأمم المتحدة تبذل "جهودًا كبيرة حتى يتسنى بشكل نهائى أن يكون هناك مبعوث خاص تقبله جميع الأطراف"، ليتمكن من إعادة إطلاق عملية الحوار.
وأضاف: "كان لدينا بالفعل ثلاثة مرشحين كانوا دائمًا مرفوضين من قبل أحد الأطراف"، مشددًا على أن "الوضع الحالى غير مستدام" لدى إشارته إلى الحصار المفروض على المستعمرة الإسبانية السابقة.
وأكد جوتيرش أن هذا الوضع ينطوى على "عدم استقرار فى منطقة يوجد فيها اليوم، كما نعلم، خطر إرهابى قوى للغاية"، مختتمًا بالتأكيد على ضرورة "إيجاد حل سياسى، ولهذا من الضرورى استئناف الحوار السياسى، وأن يقبل الطرفان مبعوثًا".
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