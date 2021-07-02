عاجل.. إنقاذ طيارين من تحطم طائرة شحن بوينج 737 قرب هاواى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وسقطت طائرة الشحن غرب هاواى، على بعد حوالى ميلين من مطار كاليلوا، فى حوالى الساعة 1.45 صباحًا بالتوقيت المحلى بعد تعرضها لمشكلة فى المحرك.
وأفادت شبكة "ABC News" الأمريكية، بأن كلا من أفراد الطاقم كانا على قيد الحياة بعد الانهيار.
وقالت وزارة النقل إن خفر السواحل الأمريكى نقل جوا أحد الطيارين إلى مركز الملكة الطبى، بينما كان قارب إنقاذ ينقل الطيار الآخر إلى الشاطئ.
وغادرت طائرة الشحن من مطار "دانيال إينوى" الدولى فى هونولولو وكانت متوجهة إلى "كاهولوى ماوى" حسبما ذكرت صحيفة "هاواى نيوز ناو".
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