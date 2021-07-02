نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 ظهرت الآن على موقع فضاء الاولياء برقم التسجيل

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، من أكثر ما يشغل جميع الطلاب في الوقت الحالي هو رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، وكان ذلك بعد تداول الكثير من الموضوعات على مواقع التواصل الاجتماعي أن النتائج قد صدرت في بعض ولايات الجزائر مثل ولايات البواقي، الأغواط، بسكرة، بشارة، بجاية، بهتا، تيارت، تلمسان، الشلف، الجلفة، جيجل، أدرار، سطيف، معسكر، ورقلة، وهران، صيدا، سطيف، البيض، الطارف، الوادي، قسنطينة، سكيكدة إليزي وغيرها من الولايات، لذلك فإن وزارة التربية الوطنية قد أعلنت أن النتائج متواجدة الآن لجميع الطلاب إلكترونيًا، ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، ويمكن لجميع الطلاب التعرف على النتائج الخاصة بهم من خلال بعض البيانات البسيطة المطلوبة للحصول على النتائج، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

لقد انتهى جميع الطلاب من أداء الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات احترازية مشددة منعا لتفشي فيروس كورونا بيهم، وقد انتهت الاختبارات الخاصة بالطلاب وقد ظهرت نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، اما عن الموقع المخصص لصدور النتيجة فإنه موقع فضاء اولياء التلاميذ المعتمدة لصدور نتائج جميع الطلاب في جميع الصفوف الدراسية بدءًا من بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

يمكن الان لجميع الطلاب في جميع ولايات الجزائر القيام بالاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 إلكترونيًا من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ، وهو الموقع المعتمد بشكل رسمي لصدور نتائج جميع الطلاب بدءًا من الصفوف الابتدائية وحتى الصفوف الثانوية، وقد جاء هذا حفاظا على الطلاب وأولياء الأمور من تفشي فيروس كورونا بينهم، وايضًا لتحقيق رؤية 2030 في الجزائر، وقد جاءت خطوات الاستعلام وكالات: