روسيا: إصابة 3 أشخاص وإجلاء 28 آخرين إثر انفجار داخل مبنى سكنى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لمديرية الطوارئ، اليوم الجمعة، أكدت أن "الحادث نجم جراء انفجار غاز منزلى بأحد المباني السكنية فى نيجنى نوفجورود، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وإجلاء 28 آخرين من المبنى"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبحسب الشبكة الإخبارية، أسفر تسرب الغاز عن انفجار تلاه تدمير الأسقف الداخلية للمبنى، وتكسير الزجاج، ولم يندلع حريق. فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها حاليا فى موقع الحادث.