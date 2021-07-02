رحيل فارس الظل والنور في مصر.. رمسيس مرزوق

نعت نقابة المهن السينمائية في مصر، الجمعة، مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي توفي عن 81 عاما تاركا خلفه باقة من أهم الأفلام المصرية والعربية.

ووصفت النقابة الفنان الراحل بأنه "أحد أهم رواد التصوير السينمائي بمصر والوطن العربي".

كما نعاه عدد من زملائه والفنانين المصريين منهم مدير التصوير محسن أحمد ومدير التصوير كمال عبد العزيز والمخرج سعد هنداوي والسيناريست عبد الرحيم كمال والممثلة نشوى مصطفى.

ونشر الفنان سامح الصريطي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية السابق على صفحته بموقع فيسبوك صورة تجمعه بمرزوق مصحوبة بتعليق "فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائدا من رواد التصوير السينمائي.. رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق".

وأضاف "هذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

ولد مرزوق في الأول من يونيو 1940 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية كما نال درجة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون.

عمل مع كبار المخرجين منهم حسن الإمام في (عجايب يا زمن) و(بمبة كشر) و(عصر الحب) وصلاح أبو سيف في (وسقطت في بحر العسل) وأشرف فهمي في (وصمة عار) ورضوان الكاشف في (ليه يا بنفسج).

قدم مع المخرج كمال الشيخ أحد أوائل أفلام الخيال العلمي في السينما المصرية (قاهر الزمن) بطولة نور الشريف وجميل راتب وكان مدير التصوير المفضل لدى المخرج يوسف شاهين الذي قدم معه أفلام (إسكندرية كمان وكمان) و(المهاجر) و(إسكندرية نيويورك) و(هي فوضى).

من أفلامه أيضا (البحث عن توت عنخ آمون) و(اضحك الصورة تطلع حلوة) و(معالي الوزير) و(خريف آدم) و(حين ميسرة) و(الريس عمر حرب) و(صياد اليمام) و(عصافير النيل).

وفي الدراما التلفزيونية ترك بصمته على عدد محدود من المسلسلات منها (وجه القمر) مع الراحلة فاتن حمامة وإخراج عادل الأعصر و(مملكة الجبل) إخراج مجدي أحمد علي.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إن الراحل "لُقب بفارس الظل والنور حيث تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التي كانت مفتاح سر نجاح الكثير من الأعمال".

وأضافت أن "بصماته ستبقى علامة بارزة في تاريخ الإبداع السينمائي".