مقتل 3 مسلحين وإصابة 2 آخرين على يد زميلهم فى ريف حلب الشمالى

جدة - نرمين السيد - قُتل 3 مسلحين وأصيب اثنين آخرين من فرقة السلطان مراد، الموالية للاحتلال التركى فى شمال شرق سوريا، اليوم الإثنين، على يد أحد العناصر التى التحقت بالفرقة ذاتها حديثًا، بعدما أطلق عليهم النار من مسافة قريبة.





وحسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم، فإن مرتكب العملية تعمد إطلاق النار على بقية زملائه من أعضاء الفرقة أثناء تواجدهم فى نقطة عسكرية على محور قرية الشيخ ناصر شمالى غرب منبج، قرب خطوط التماس مع قوات مجلس منبج العسكرى، فى ريف حلب الشرقى. وقالت مصادر، إن القاتل تمكن من الهرب إلى مناطق نفوذ مجلس منبج العسكرى، دون ورود معلومات إضافية حتى اللحظة.

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