جبهة تيجراى: القوات الإثيوبية اضطرت للانسحاب من الإقليم وسنواصل حربنا

جدة - نرمين السيد - قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، اليوم الجمعة، إن القوات الإثيوبية المركزية اضطرت للانسحاب من تيجراى، مؤكدة أنهم سيواصلون حربهم لتحرير الإقليم من القوات المركزية الحكومية.





وحسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، ألقت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، باللائمة على القوات الإثيوبية، مؤكدة أن قوات أديس أبابا هى من تسببت فى الأزمة الإنسانية فى إقليم تيجراى. وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، أعلن حربًا ضد إقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020، فر حرب عرقية أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من أبناء الإقليم إلى السودان المجاورة، وسط ارتكاب القوات الإثيوبية والإريترية لجرائم حرب وتطهير عرقى ضد أبناء عرقية التيجراى.

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