وفاة الطفلة الوحيدة المصابة بالشيخوخة المبكرة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، نعت دينا خيميتش، والدة الطفلة، ابنتها عبر صفحتها على "فيسبوك"، التى كانت تعد الطفل الوحيد المصاب بالشيخوخة المبكرة فى أوكرانيا.
وبحسب الشبكة، فإنه بسبب مرض الطفلة النادر، لم يكن بإمكانها التكيف مع نمط حياة متسم بالنشاط، إلا أنها مع ذلك حققت نجاحات ملموسة فى الرسم خلال حياتها القصيرة، ونظمت عائلتها عدة معارض للوحاتها.
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