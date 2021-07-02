جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول أمريكى فى مجال الدفاع، اليوم الجمعة، أن جميع القوات الأمريكية والقوات الأخرى التابعة لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، قد غادروا قاعدة باجرام الجوية فى أفغانستان.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، يأتى انسحاب القوات الغربية من قاعدة باجرام فى مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكاً. وحسبما نقلت الوكالة، قال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن اسمه: "كل قوات التحالف غادرت باجرام"، دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسى للقاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترًا شمال العاصمة كابول. ولم يوضح المسؤول الأمريكى موعد تسليم القاعدة رسميًا إلى القوات الأفغانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول: جميع القوات الأمريكية وجنود الناتو غادروا قاعدة باجرام الأفغانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.