أمريكا تعلق مؤقتا تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالى

جدة - نرمين السيد - وقال جارلاند، فى بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة: "يجب أن تضمن وزارة العدل ألا يُمنح كل شخص الحقوق التى يكفلها دستور الولايات المتحدة وقوانينها فحسب، بل ويُعامل كذلك بشكل عادل وإنسانى ضمن النظام الجنائى الفيدرالى ويتمتع هذا الالتزام قوة خاصة فى قضايا الإعدام".

ولفت إلى أن التعليق هذا مؤقتا، إلى حين أن يتم التحقق من إجراءات وزارة العدل ذات الصلة.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن تأييد الأمريكيين لعقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قويا فى صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77 فى المئة إنزال هذه العقوبة بمرتكبى جرائم القتل.