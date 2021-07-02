الهند تسجل 46.617 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم الجمعة تسجيل 853 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 400 ألف.





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