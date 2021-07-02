ترامب يتهم القضاء فى نيويورك بإحداث انقسامات فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث" جاءت تصريحات ترامب بعدما دفع المدير المالى فى "منظمة ترمب" الخميس أمام محكمة فى نيويورك ببراءته من تهم ارتكاب جنح ضريبية.

ومثل آلن ويسلبرج "73 عاماً" وهو مكبل اليدين فى المحكمة، لتوجَّه إليه التهمة أمام قاض محلى.

ورأى ترامب أن التهم بارتكاب جنح ضريبية التى وجِّهت إلى منظمته ومديرها المالى تأتى بدوافع سياسية، متهماً المدعين العامين فى نيويورك بإحداث "انقسامات فى البلاد".

وأكد ترامب فى بيان بعد توجيه التهم إلى "منظمة ترامب" وآلن ويسلبرج فى نيويورك أن "حملة المطاردة التى يشنها الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون تتواصل مع تولى نيويورك المهمة الآن" ما "يحدث انقسامات غير مسبوقة فى البلاد".

وتم توجيه اتهامات لـ"منظمة ترامب" وويسلبرج بالتخطيط منذ 2005 للتحايل على سلطات الضرائب عبر منح مكافآت للمديرين التنفيذيين دون تسجيلها فى الدفاتر.

وقال ممثلون للادعاء إن ويسلبرج الذى عمل لصالح ترامب لنحو 48 عاماً، تمكن من إخفاء دخل بقيمة 1.76 مليون دولار عن سلطات الضرائب.

وتضمنت اللائحة 15 اتهاماً، منها الاحتيال الضريبى وتزوير سجلات تجارية. وتوجيه اتهامات لـ"منظمة ترامب" قد يؤثر على علاقات الشركة بالبنوك وشركاء الأعمال كما قد يعقّد مستقبل ترمب السياسى إذ أنه يفكر فى الترشح للرئاسة مرة أخرى فى 2024.