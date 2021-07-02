دافع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مساء الخميس، عن لاعبه وحارس مرماه محمد الشناوي باستماتة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة العشرين من المسابقة.
وتناول أحد الصحفيين الخطأ الكارثي لمحمد الشناوي في لقطة الهدف الثاني لإيريك تراوري والذي عدل به النتيجة في الرمق الأخير من المباراة لمصلحة بيراميدز.
وجاءت إجابة موسيماني بشكل قاطع قائلًأ: "الكل يرتكب أخطاء، ولا يصح أن نتصيد للشناوي أخطاءه، عليكم أن تقولوا إنه جيد أيضا حينما يكون جيدا، الشناوي هو الأفضل ليس فقط بالنسبة لي، بل بالنسبة لكم. بالنسبة للجميع، لا أعتقد أن الشناوي سيحب رؤيتك وأنت تتحدث عنه بهذه الطريقة".
كما قال موسيماني في توتر بدا عليه إثر انفعالات بعض الصحفيين: "أنا حزين لنتيجة المباراة اليوم أكثر من أي أحد، لأنه صميم عملي".
ضربة جزاء معلول
وأكد موسيماني أنه "إذا سجلنا الكرة التي لاحت لنا في الدقائق الأولى لكانت القصة مختلفة تماما، وكذلك إذا لم تكن كرة الهدف الذي سجلناه في الهدف الأول كرة تسلل، أو إذا سجل معلول ركلة الجزاء أيضا".
وبالحديث عن معلول دافع موسيماني عن التونسي الذي أهدر أول ركلة جزاء في مشواره مع الأهلي قائلًا: "رأينا كيف ضيع مبابي ركلة جزاء مع منتخب فرنسا في كأس أمم أوروبا (أمام سويسرا) الكل يضيع".
وعاد ليؤكد: "أتفهم كل الانتقادات سواء للاعبين أو التكتيكات، ولكنهم نفس اللاعبين ونفس التكتيكات التي تفوقت على صن داونز ذهابا وإيابا وفازت على الترجي في دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا، ولكن من حق الجميع أن ينتقد الآن مع التعثر".
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري ولا تزال له 7 مباريات مؤجلة إذا فاز بها فسيعني هذا تصدره للترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر الحالي الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني يعلق على كارثة الشناوي أمام بيراميدز.. وضربة معلول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.