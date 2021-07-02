رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية الرسمي

رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، ازداد البحث بصورة كبيرة جداً عن موقع نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، وذلك للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي، فمع اقتراب وزارة التربية والتعليم العراقية من إعلان نتائج السادس الابتدائي، اشتعل معدل البحث على محركات البحث المختلفة لمعرفة النتائج، حيث أن الطلاب يترقبون موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي، منذ الانتهاء من الامتحانات، والتي تمت بدايةً من يوم 13 يونيو السابق وانتهت في 19 من نفس الشهر، وتواردت أخبار وتسريبات عن قرب موعد إعلان النتيجة، وذلك من داخل وزارة التربية العراقية، حيث أن الوزارة قد انتهت تماماً من تصحيح أوراق الامتحان، كما أنها انتهت من عملية المراجعة ورصد وتجميع الدرجات، مروراً بعملية المراجعة النهائية، لذلك لم يتبقى سوى اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق بالرقم الامتحاني
كان هناك تعاون كبير بين جميع مؤسسات الدولة في العراق، لإنجاح هذه الامتحانات والخروج بها إلى بر الأمان، رغم كل التحديات التي واجهت إجراء الامتحانات، إلا أن الوزارة أخذت على عاتقها المسؤولية وقبلت التحدي، وتم عقد الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الوزارة، حتى لا يصاب أحد من أبنائها الطلاب والطالبات بفيروس كورونا الخطير، وكان هناك تعاون كبير بين وزارة التربية من جهة ورئيس مجلس الوزراء من جهة أخرى، ووزارة الصحة والاتصالات والداخلية وذلك حتى تتكامل الأدوار وتخرج الامتحانات بالشكل اللائق، ولذلك قامت وزارة التربية بتوجيه الشكر لكافة المؤسسات، التي ساعدت في إنجاح منظومة التعليم، وساهمت في إجراء الامتحانات دون أي مشاكل.آلية الاستعلام عن النتائج
بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، أصبح الحصول على النتائج أمر في غاية السهولة واليسر، حيث تتمكن وأنت جالس مكانك عزيزي الطالب، أن تحصل على كشف نقاط السادس الابتدائي بضغطة زر، ولكي يستطيع الطالب أو ولي الأمر من استخراج نتائج السادس الابتدائي عليه اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
- إدخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح ودون أخطاء وفي الخانة المخصصة له.
- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- الضغط على أيقونة “بحث”.
- تظهر النتائج حال رفعها من قبل وزارة التربية العراقية على الموقع الرسمي التابع لها.
الوسوم
رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، ازداد البحث بصورة كبيرة جداً عن موقع نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، وذلك للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي، فمع اقتراب وزارة التربية والتعليم العراقية من إعلان نتائج السادس الابتدائي، اشتعل معدل البحث على محركات البحث المختلفة لمعرفة النتائج، حيث أن الطلاب يترقبون موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي، منذ الانتهاء من الامتحانات، والتي تمت بدايةً من يوم 13 يونيو السابق وانتهت في 19 من نفس الشهر، وتواردت أخبار وتسريبات عن قرب موعد إعلان النتيجة، وذلك من داخل وزارة التربية العراقية، حيث أن الوزارة قد انتهت تماماً من تصحيح أوراق الامتحان، كما أنها انتهت من عملية المراجعة ورصد وتجميع الدرجات، مروراً بعملية المراجعة النهائية، لذلك لم يتبقى سوى اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق بالرقم الامتحاني
كان هناك تعاون كبير بين جميع مؤسسات الدولة في العراق، لإنجاح هذه الامتحانات والخروج بها إلى بر الأمان، رغم كل التحديات التي واجهت إجراء الامتحانات، إلا أن الوزارة أخذت على عاتقها المسؤولية وقبلت التحدي، وتم عقد الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الوزارة، حتى لا يصاب أحد من أبنائها الطلاب والطالبات بفيروس كورونا الخطير، وكان هناك تعاون كبير بين وزارة التربية من جهة ورئيس مجلس الوزراء من جهة أخرى، ووزارة الصحة والاتصالات والداخلية وذلك حتى تتكامل الأدوار وتخرج الامتحانات بالشكل اللائق، ولذلك قامت وزارة التربية بتوجيه الشكر لكافة المؤسسات، التي ساعدت في إنجاح منظومة التعليم، وساهمت في إجراء الامتحانات دون أي مشاكل.آلية الاستعلام عن النتائج
بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، أصبح الحصول على النتائج أمر في غاية السهولة واليسر، حيث تتمكن وأنت جالس مكانك عزيزي الطالب، أن تحصل على كشف نقاط السادس الابتدائي بضغطة زر، ولكي يستطيع الطالب أو ولي الأمر من استخراج نتائج السادس الابتدائي عليه اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.
- إدخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح ودون أخطاء وفي الخانة المخصصة له.
- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- الضغط على أيقونة “بحث”.
- تظهر النتائج حال رفعها من قبل وزارة التربية العراقية على الموقع الرسمي التابع لها.
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