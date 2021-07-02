البرازيل تسجل أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى الإصابات فى البرازيل حسب الاحصاءات الرسمية أكثر من 18 مليونا و622 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 521 ألف حالة. وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند، والأولى فى أمريكا اللاتينية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا.

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